New York - David Pastrňák a Tomáš Hertl rozhodli sobotní zápasy play off NHL, oba dali dokonce dva góly a také byli vyhlášeni prvními hvězdami. Pastrňák v čase 58:32 vystřelil Bostonu vítězství 4:3 nad Columbusem. Gól dal i David Krejčí a Bruins vedou ve čtvrtfinálové sérii 3:2 na zápasy. Hertl ve 40. a 47. minutě otočil skóre, San Jose porazilo Colorado 2:1 a v sérii se rovněž ujalo vedení 3:2.

Skóre v Bostonu otevřel na začátku druhé třetiny Krejčí, poté co se prosadil z rychlého protiútoku střelou z pravého kruhu mezi betony. Ostatní góly padly ve třetí třetině, přičemž Pastrňák zvýšil v 51. minutě na 3:1. Havířovský rodák vzal přečíslení dva na jednoho na sebe a překonal Sergeje Bobrovského střelou z levého kruhu k bližší tyči.

Columbus se nevzdal a vyrovnal do tří minut trefami Ryana Dzingela a Deana Kukana. Poslední slovo měl ale Pastrňák, který usměrnil v dalším rychlém brejku přihrávku Brada Marchanda do poloprázdné branky. "Je hezké, že jsem dal nějaké góly, ale týmu se snažím vždy pomoci i jiným způsobem," podotkl Pastrňák. "Hráli jsme dobře jako lajna. Jeden druhého jsme pozvedli, když to bylo nejvíc potřeba," dodal.

Pastrňák si v úvodních třech zápasech série připsal jen bod za gól po šťastném odrazu od brusle. Trenér Bruce Cassidy se ho pokoušel nastartovat různými způsoby - posunul ho do druhé lajny ke Krejčímu, dokonce ho přeřadil i do třetí řady. Kouč uvedl, že ale nikdy českému hráči nepřestal věřit. Podle něj Pastrňákovi pomohl už minulý zápas, ve kterém se podílel gólem a přihrávkou na výhře a vyrovnání série.

"Sám na sebe vytvářel tlak. Vždy bojuje, nic nevzdává. I minule schytal tvrdý úder a pak dal gól. Myslím, že mu ten zápas hodně pomohl. Je soutěživý, chce dávat branky a pořád má dobrou střelu, ale jako každý dobrý střelec potřebuje i trochu štěstí," řekl Cassidy. Líbilo se mu, jak Pastrňák v sobotním utkání vyřešil obě gólové situace. "Jsem rád, že u té první v přečíslení moc nevymýšlel a vypálil. U druhé šel skvěle do branky," konstatoval.

Také obránce Bostonu Torey Krug si všiml, jak Pastrňák přistoupil k minulému zápasu, a pochválil ho za to. "Viděl jsem, jak blokuje střely, a to je krok správným směrem. Náhle je do hry více vtažený, snaží se přispět k výhře i jinak a byl odměněn. Přesně tohle od něho i jeho lajny potřebujeme. Roste do jednoho z vůdců týmu a tuto roli může plnit dlouho. Pořád je mladý," řekl Krug o dvaadvacetiletém hráči.

Hosté litovali ztráty výhody, kterou získali po rychlém vyrovnání na 3:3. "Zápas jsme měli dovést alespoň do prodloužení," řekl kapitán Nick Foligno. "Ještě v závěru při power play jsme měli šance, abychom vyrovnali. Bylo to opět vyrovnané. První dvě třetiny si ani jedna strana moc nevytvořila, až ve třetí se s góly roztrhl pytel. Líbilo se mi, jak kluci zabojovali. Škoda toho gólu v závěru. Věřím ale, že se sem ještě vrátíme na sedmý zápas," dodal kouč John Tortorella.

Colorado vstřelilo ve 38. minutě zásluhou Tysona Josta první gól zápasu, ale z vedení se dlouho neradovalo. Ještě před odchodem do kabin vyrovnal tečí Hertl, který ve 47. minutě z dorážky dokonal obrat. Odchovanec pražské Slavie má v play off na kontě osm gólů, víc jich dal pouze jeho spoluhráč Logan Couture (9).

"Vím, že umím hrát opravdu dobře, a vím, že tým potřebuje, abych vystoupil a vzal to na sebe. Pokouším se o to každý zápas," uvedl Hertl, který patřil ke klíčovým postavám týmu i v prvním kole play off. V něm se podílel čtyřmi góly na obratu v sérii z 1:3, přičemž v šestém utkání rozhodl zápas v prodloužení trefou v oslabení.

Hertl zúročil převahu San Jose, které přestřílelo Colorado 39:22. "Od začátku až do konce jsme hráli dobrý hokej. (Brankář) Martin Jones byl opět úžasný. Podržel nás skvělými zákroky a pak jsme převzali kontrolu nad zápasem," pokračoval český útočník. "Ale není hotovo. Musíme se připravit na další zápas. Víme, že po nás půjdou," podotkl.

San Jose naposledy v Coloradu nedalo ani gól. "Doma jsou úplně jiným týmem," všiml si brankář Colorada Philipp Grubauer. "Zatlačili nás víc než v minulém utkání a vstřelili dva šťastné góly. Většinu zápasu jsme ale hráli dobře," dodal.

Výsledky sobotních zápasů 2. kola play off NHL:

Východní konference - 5. zápas:

Boston - Columbus 4:3 (0:0, 1:0, 3:3)

Branky: 52. a 59. Pastrňák, 22. Krejčí, 45. Marchand - 51. S. Jones, 53. Dzingel, 54. Kukan. Střely na branku: 36:36. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. T. Rask, 3. Marchand (všichni Boston). Stav série: 3:2.

Západní konference - 5. zápas:

San Jose - Colorado 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 40. a 47. Hertl - 38. Jost. Střely na branku: 39:22. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. M. Jones, 3. Couture (všichni San Jose). Stav série: 3:2.