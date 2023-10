Pásmo Gazy hlásí po izraelských náletech 436 mrtvých a téměř 2300 zraněných

Jeruzalém - Počet mrtvých po odvetných izraelských náletech na Pásmo Gazy za bezprecedentní útok radikálního hnutí Hamás na izraelské území stoupl na 436, včetně 91 dětí a 61 žen. Uvedl to dnes list The Guardian s odkazem na palestinskou tiskovou agenturu WAFA, podle níž je na místě také 2271 zraněných. Při útocích palestinských ozbrojenců zahynulo nejméně 700 Izraelců, očekává se však, že bilance strmě poroste, protože mnoho lidí podle armády utrpělo vážná zranění.

Izraelské nemocnice kvůli ostřelování a útokům palestinských ozbrojenců přijaly přes 2200 zraněných. Nejméně 100 až 150 Izraelců také bylo uneseno. Počet zabitých izraelských vojáků se zvýšil na 73.

Dva vysoce postavení příslušníci izraelské armády v posledních hodinách přirovnali sobotní útoky z Gazy k útokům na USA z 11. září 2001. "Je to naše 11. září. Dostali nás," řekl armádní mluvčí Nir Dinar.

Podplukovník Jonatan Konrikus rovněž přirovnal útoky Hamásu k velkým útokům v Americe. "Mohlo by to být 11. září a Pearl Harbor v jednom," řekl. "Je to zdaleka nejhorší den v izraelské historii. Nikdy předtím nebylo v jeden den zabito tolik Izraelců jedinou věcí, natož nepřátelskou aktivitou," dodal.