Pašijové hry v Hořicích na Šumavě usilují o zápis na seznam UNESCO

Hořice na Šumavě (Českokrumlovsko) - Pašijové hry v Hořicích na Šumavě na Českokrumlovsku usilují o zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Hry se konají každé léto v místním amfiteátru a v Hořicích mají tradici dlouhou přes 200 let. Novináře o tom informoval předseda Společnosti pro zachování Hořických pašijových her Miroslav Kutlák.

"V červnu roku 2021 byly Hořické pašije zapsány do seznamu kulturního dědictví kraje. Čeká nás zápis do národního seznamu (ČR) v roce 2023. Zápis do seznamu UNESCO se snad podaří do konce roku 2024," uvedl Kutlák. Loni získala status kulturního dědictví UNESCO tradice jihočeského vorařství, což je starobylé řemeslo spojené se stavbou vorů a jejich plavením po řekách.

V Hořicích na Šumavě se letos sejdou stovky příznivců pašijových her z 15 evropských zemí. V červnu se zde uskuteční kongres Europassion 2023. Na akci se setkávají zástupci měst a obcí z celého kontinentu, kde se udržuje tradice inscenací pašijových her. První zkouška na letošní pašijové hry v Hořicích se uskuteční 24. března. Do příprav se různou formou tradičně zapojuje většina místních rodin.

Pašijové hry, tedy divadelní inscenace, jejíž součástí je vyprávění o ukřižování Ježíše Krista, mají v Hořicích na Šumavě tradici od roku 1816. Autorem textu divadelní hry byl místní tkadlec a sběratel Paul Gröllhesl. V roce 1893, kdy byla v Hořicích otevřena budova pašijového divadla, představení zhlédlo na 30.000 diváků.

V současnosti v Česku pašijové hry připravují už jen v České Lípě a Žďáru nad Sázavou. V Hořicích na Šumavě na kongresu, který se uskuteční od 8. do 11. června, očekávají účast minimálně tří stovek delegátů.