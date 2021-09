Partneři restaurace: Pražská čokoláda chce zviditelnit vlastní brand a podpořit partnery v Ománu

Pro firmu, jejíž byznys významně ochromila pandemie covid-19, je účast na světové akci ve Spojených arabských emirátech vítanou příležitostí, jak pokračovat při hledání nových a v posílení už zavedených odbytišť, stejně jako v osvětě ve svém oboru.

Společnost Pražská čokoláda, která vyrábí luxusní čokolády z pečlivě vybraných čokoládových bobů, se stala partnerem české účasti na Všeobecné světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji ještě před příchodem pandemie nového typu koronaviru. Stalo se tak v době, kdy vzkvétal její obchod v Ománu. “Nyní se hodně změnilo a i v Ománu je business bolavý. Přesto jsme se rozhodli, že se na Českém dnu (21. března 2020, pozn. red.) budeme podílet prezentací našeho brandu a podpoříme naše ománské partnery. Budeme tam společně,” vypráví Petr Kovařík, spolumajitel značky Pražská čokoláda Steiner & Kovarik a partner Silvie Steinerové.

V Česku se firmě daří komplikovaně, protože jde o velký podnik, navíc závislý na turistickém ruchu. “Nikdy bychom tak nevyrostli, kdybychom byli závislí pouze na českém konečném zákazníkovi. Naštěstí jsme minulý rok přežili díky zakázkové výrobě a aktivitách, které nám sice nepřinesly peníze, ale měli jsme možnost se z toho nezbláznit. Zboží s končící trvanlivostí, což bylo zhruba 15 milionů korun, jsme rozdali nemocnicím a potřebným,” říká Kovařík.

Společnost očekává vstup jednoho z top investorů pro investice do business developmentu a hledá nové kanály. “Odbytiště jako duty free, hotely či export jsou nejisté, a proto se více soustředíme na prodej produktů na západ v Evropě a hlavně na osvětu a vzdělávání v čokoládě. Dělali jsme to už dříve, ale v době před covidem jsme měli čas akorát na to, abychom to předávali Čechům postupně. Situace následně ukázala, že to nestačilo,” připouští Kovařík.

Od účasti na EXPO si Pražská čokoláda slibuje, kromě představení vlastní značky, už zmíněnou podporu svých a partnerských aktivit v Ománu. Jmenovitě jde o rozšíření kanálů a prodejů pro tamní firmu, v níž jsou Češi spolumajitelé. “Omán je hlavní země a má poutavou historii s Jemenem. Rádi se na Omán odkazujeme a při komunikaci s méně 'čokoládově' vyspělými kulturami jako jsou Spojené arabské emiráty či Saúdská Arábie rádi tento trumf vytahujeme,” zdůrazňuje Petr Kovařík.