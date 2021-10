Partneři expozice: Lázně Darkov ponořily skleněné sochy do léčivé vody

Dubaj je světovou metropolí, odkud se rekrutuje velmi významná část naší klíčové zahraniční klientely. Proto je účast na světové výstavě EXPO v Dubaji pro nás otázkou prestiže, ale i významnou obchodní příležitostí, říká generální ředitelka karvinských lázní Pavlína Filipi.

Jak se vám daří v této nelehké době, konkrétně v pandemií takto zasaženém oboru?

Lázeňství prochází velmi složitým obdobím, epidemie koronaviru a vládní protiepidemická restriktivní opatření lázeňství citelně zasáhly a výrazně omezily lázeňský provoz. Řada lázní se nevzpamatovala doteď. Nám se ale daří dobře, na řadu turbulentních změn jsme dokázali pružně a včas reagovat, i když to mnohdy nebylo vůbec jednoduché. Nyní nám pomáhají i speciální státní vouchery pro zdravotníky na lázeňské pobyty, i v tomto případě jsme dokázali dobře reagovat a přijít s novými produkty a individuálními programy ušitými zdravotníkům na míru tak, aby mohli státní příspěvek u nás čerpat. Takže zatímco v některých lázních není možné tyto speciální vouchery uplatnit, nebo jenom v omezené míře, my na nich nyní hodně stavíme. Velmi nám pomáhá i to, že k nám mohou znovu přijíždět klienti z oblasti Perského zálivu, tato klientela je pro nás velmi významná.

Lázně Darkov patří mezi špičková tuzemská rehabilitační zařízení, na čem si zakládáte?

Disponujeme moderní robotickou technologií, unikátním přírodním léčivým zdrojem, dlouholetou tradicí a jedinečnými zkušenostmi v oblasti lázeňské péče a léčebné rehabilitace. Každým rokem k nám přijíždí na 15 tisíc klientů. V některých případech se u nás dějí doslova zázraky. Je radost vidět, když u nás lidé doslova vstanou z vozíku.

Proč jste přijali účast na EXPO 2020, potažmo proč jste partnery expozice?

EXPO v Dubaji je pro nás velkou výzvou. Kdyby se EXPO konalo někde jinde, nebylo by to pro nás tak atraktivní. Dubaj je světovou metropolí, kam se sjíždí celý Perský záliv, odkud se rekrutuje velmi významná část naší klíčové zahraniční klientely. Proto je účast na světové výstavě EXPO v Dubaji pro nás otázkou prestiže, ale i významnou obchodní příležitostí.

Co na EXPO chystáte a v jaké fázi příprav jste?

V českém pavilonu na EXPO jsme instalovali společně se společností Crystal Caviar a sochařem Vlastimilem Beránkem exponát Darkov Waves (Vlny Darkova). Jde o podvodní skleněné sochy ve vodních sloupech s bronzovými manžetami, na nichž vyrůstají krystaly léčebné soli z Lázní Darkov. Jejich úžasné sochy jsme položili do naší léčivé vody. Tedy jsme přivezli naše „zlato“ do Perského zálivu. Jde o nový, unikátní koncept propojující umění a lázeňské terapie. Druhou částí naší expozice je virtuální realita, prostřednictvím které si mohou návštěvníci výstavy vyzkoušet a zažít naše lázeňské procedury a péči. Společně s ostravským start-upem VR Life jsme naprogramovali naše lázeňské procedury, takže na EXPO nejen že můžete vidět léčivou jodobromovou solanku v sochách, ale dokonce si i vyzkoušet prostřednictvím virtuální reality koupel v jodobromové solance.

Co si od účasti na EXPO 2020 slibujete?

V první řadě je nám ctí, že můžeme prezentovat světově vyhlášené české lázeňství a špičkovou rehabilitaci. Lázně Darkov mají v arabském světě jméno obdobně jako Karlovy Vary v Rusku. Jak jsem již řekla, účast na EXPO 2020 je pro nás otázkou prestiže a dalšího budování naší značky a zároveň významnou obchodní příležitostí. Očekáváme po naší účasti na výstavě ještě větší zájem arabské klientely o naše lázně.