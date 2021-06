Partneři expozice: EXPO uvidí plně autonomní 3D tiskovou farmu od Prusa Research

Všeobecná světová výstava v Dubaji je pro nás skvělá příležitost k prezentaci 3D tisku jako nového přístupu k výrobě. Celý svět řeší ekologické dopady globalizace a 3D tisk může být jednou z odpovědí na to, jak tyto negativní vlivy zmírnit, říká zakladatel a majitel společnosti Josef Průša.

Čím žila a žije v posledním roce vaše firma?

V pražských Holešovicích vyvíjíme a vyrábíme 3D tiskárny Original Prusa. Začali jsme před devíti lety, ve dvou lidech v jednom smíchovském sklepě. Teď je nás 600 a pořád rychle rosteme. V roce 2020 jsme tržbami přesáhli dvě miliardy korun a letos chceme dosáhnout tří miliard. Hodně si slibujeme od nových modelů našich tiskáren a dalších projektů, na kterých naše vývojové oddělení usilovně pracuje tak, aby byly letos v prodeji.

Kde všude prodáváte?

Působíme po celém světě. Na naše tiskárny narazíte na všech kontinentech a ve více než 160 zemích. Naší velkou výhodou je to, že všechny tiskárny prodáváme napřímo, přes náš e-shop. Máme tak přímý kontakt se zákazníky a dostáváme okamžitý feedback. A poznatky z něj hned promítáme do vývoje.

Nejsme žádní „posouvači krabic”, kteří si nechají zboží vyrobit v Číně a pak ho jenom přeprodávají. Tiskárny vyrábíme přímo u nás v Holešovicích, kde zároveň vyvíjíme i nové modely, programujeme firmware a software a vyrábíme filamenty. Aktuálně rozjíždíme i vstřikolisovou výrobu a osazovací linku plošných spojů, abychom byli ještě soběstačnější.

Proč jste přijali účast na EXPO 2020 a stali se partnery expozice?

EXPO v Dubaji je pro nás skvělá příležitost k prezentaci 3D tisku jako nového přístupu k výrobě. Celý svět řeší ekologické dopady globalizace a 3D tisk může být jednou z odpovědí na to, jak tyto negativní vlivy zmírnit. Navíc jsme vždycky byli patrioti, jsme hrdí na to, že jsme z České republiky a že můžeme naše tiskárny vyvíjet a vyrábět přímo v Praze. Nikdy jsme nechtěli být firmou, která přesune výrobu do Číny nebo do jiných zemí. Proto nás nabídka účasti na EXPO potěšila a rozhodli jsme se k ní přistoupit co nejzodpovědněji.

Co na EXPO chystáte a v jaké fázi příprav jste?

Na EXPO ukážeme plně autonomní 3D tiskovou farmu. Prostřednictvím jednoduchého ovládacího panelu si návštěvníci vygenerují unikátní 3D model, který pak farma sama vytiskne a přesune jej do výdejního prostoru. Lokální automatizovaná výroba je ekologicky udržitelná, klade minimální nároky na skladovací prostory a logistiku a v neposlední řadě umožňuje jedinečný přístup ke každému zákazníkovi.

V tuto chvíli vše finalizujeme, řešíme přepravu a finální technické a vizuální dodělávky. Tým našich vývojářů pracuje na expozici už skoro dva roky a odsunutí akce v loňském roce nám umožnilo dotáhnout vše skutečně do nejmenších detailů.

Co si ještě slibuje od účasti na Všeobecné světové výstavě?

O naší expozici na EXPO od začátku přemýšlíme i jako o prototypu budoucího produktu, který chceme nabízet komerčně. Na EXPO poběží naše farma půl roku ve velmi náročných podmínkách, což bude velká výzva, ale zároveň i skvělá příležitost vše důkladně otestovat a prověřit. 3D tisk byl vždy poměrně náročný na lidskou obsluhu a představa plně autonomní výroby pomocí 3D tiskáren nám připadá vzrušující a zároveň potenciálně velmi užitečná.