Partneři expozice: energetické modely od Fenixu se stanou součástí stálé expozice “Města budoucnosti”

Můžete v krátkosti představit vaši společnost?

Obchodní skupina Fenix vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých firem v České republice. V současné době tvoří holding 13 obchodních společností a je jedním z největších evropských výrobců plošných elektrických topných systémů. Své produkty vyváží do více než 70 zemí, ležících na čtyřech světových kontinentech. Fenix je po celou dobu výhradně českou společností bez jakékoliv zahraniční účasti, do své struktury však má však začleněno 9 společností se sídlem mimo české území.

Jak jste zvládli obtížný rok 2020?

Loňský rok byl pro nás po předloňsku druhým nejlepším v historii. První kvartál začal dobře, ale pak na nás dopadla protipandemická opatření. Duben a květen byly dosti náročné měsíce, protože nikdo nevěděl, co se bude dít. Největší propady jsme zaznamenali ve Velké Británii, Francii a Norsku. Naopak český trh nám po celou dobu rostl a dosáhl historicky nejlepších prodejů.

V září se situace otočila a měli jsme velmi silnou topnou sezónu. Letošní rok se zatím odvíjí také velmi dobře.

Na loňský rok jsme plánovali vůbec nejvyšší investice ve výši přibližně 180 milionů korun, jejichž část jsme přesunuli na letošek. Investice do automatizace výroby se odehrály v plné výši.

Proč jste přijali účast na EXPO 2020, potažmo proč jste partnery české národní expozice?

Velmi nás potěšilo, když nás generální komisař české účasti oslovil s nabídkou, zda bychom na EXPO v Dubaji nechtěli představit náš energetický koncept. Původně jsme měli v rotační expozici ukázat dva exponáty. Prvním je model domu ve standardu 2020 jako aktivní prvek energetické soustavy, na kterém představíme energetický koncept firmy Fenix. Druhým je akumulační stanice AES od společnosti AERS, která je od roku 2016 součástí naší skupiny Fenix.

Nyní řešíme začlenění obou exponátů do stálé expozice „Města budoucnosti“ v části pavilonu s pracovním názvem „The Country for the Future“. Po celou dobu světové výstavy zapůjčíme českému pavilonu umělecký exponát zhotovený vizuálním umělcem Jakubem Neprašem "Energie Fénix".

V jaké fázi příprav jste nyní?

Model domu máme hotový. „Města budoucnosti“, kam budou naše exponáty začleněny, se teprve vytváří. Věřím, že vše včas stihneme.

Co si od účasti na EXPO 2020 slibujete?

Být součástí českého pavilonu na Expo v Dubaji je velmi prestižní záležitostí. Jsme rádi, že zde budou představeny naše myšlenky, konkrétně náš energetický koncept, což naši společnost zviditelní. V roce 2020 jsme oslavili 30. výročí, jenže oslavy jsme museli zrušit. Proto máme v plánu pozvat na Expo do Dubaje naše dlouholeté partnery z celého světa, uspořádat zde konferenci a udělat si malé oslavy právě tam.