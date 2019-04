Helsinky - Nedělní parlamentní volby ve Finsku vyhráli jen těsně sociální demokraté, kteří tak zvítězili poprvé od roku 1999. Druhá skončila protiimigrační Strana Finů. Až jako čtvrtá se umístila strana Finský střed premiéra Juhy Sipiläho. Informovala agentura DPA po sečtení sta procent výsledků s odvoláním na ministerstvo spravedlnosti.

Středolevá Sociálnědemokratická strana Finska v čele s Antttim Rinnem zvítězila se 17,7 procenta hlasů a obsadí tak 40 ze 200 křesel v parlamentu. Pravicoví nacionalisté ze Strany Finů získali 17,5 procenta hlasů a budou mít 39 mandátů. Jen o jedno křeslo méně obsadí konzervativní Národní koaliční strana a dosavadní vládní strana by měla mít 31 křesel.

Sestavování vlády podle DPA nebude jednoduché. Už v kampani všechny hlavní strany uvedly, že se Stranou Finů spolupracovat nebudou. Nastat tak může podobná situace jako nedávno ve Švédsku, kde ve volbách loni v září také výrazně bodovala protiimigrační strana (Švédští demokraté), která skončila třetí. Tradiční politické strany se pak snažily sestavit vládu bez této strany, což se povedlo až za čtyři měsíce, kdy dosavadní premiér a šéf sociálních demokratů Stefan Löfven vytvořil menšinový kabinet.

Podle komentátorky Sini Korpinenová, kterou citovala agentura AFP, ale zřejmě ostatní strany Rinneho podpoří. "Je velmi těžké si představit, že by ostatní strany řekly ne sociálním demokratům. Protože potom bychom se dostali do situace, kdy by vládu mohl sestavovat Halla-aho," uvedla Korpinenová. V čele Strany Finů stojí od roku 2017 Jussi Halla-aho, který prosazuje zpřísnění protiimigrační politiky a vystoupení Finska z EU.

Podle Korpinenové je pravděpodobná koalice Rinneho sociálních demokratů s konzervativci z Národní koaliční strany, ač obě strany spolu v minulosti nesouhlasily v řadě věcí. Riziko, že by vládu sestavovali pravicoví nacionalisté, tyto dvě strany ale zřejmě spojí.

Volební účast v nedělních volbách ve Finsku činila 72 procent a byla o něco vyšší než při předchozích volbách v roce 2015, když přišlo volit 70 procent voličů.

Agentura Reuters už dříve uvedla, že úspěch pravicových nacionalistů ve Finsku by mohl vylepšit šance bloku podobných stran v květnových volbách do Evropského parlamentu. Strana Finů už dříve oznámila spolupráci s německou AfD, italskou stranou Liga či Dánskou lidovou stranou.

Podle agentury Reuters si Strana Finů získala v posledních měsících více příznivců částečně i kvůli sílícím protiimigračním náladám, které vyvolala série případů sexuálního zneužití nezletilých muži zahraničního původu.