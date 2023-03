Parlamentní komise se shodla na reformě důchodů ve Francii, pokračují protesty

Paříž - Komise francouzských poslanců a senátorů se dnes shodla na znění reformy důchodů. Uvedlo to vedení francouzského Národního shromáždění na twitteru. To znamená, že obě komory parlamentu budou definitivně o kontroverzním zákonu hlasovat ve čtvrtek. Ve Francii dnes také pokračovaly demonstrace a stávky proti záměru prezidenta Emmanuela Macrona, který mimo jiné počítá se zvýšením věku odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. V Paříži podle odborů vyšlo do ulic na 450.000 lidí, policie účast odhadla na 37.000.

Úkolem komise bylo sladit znění zákona schváleného v horní a dolní komoře. Kompromis podpořili zákonodárci z prezidentského tábora i opoziční Republikáni (LR), píší média. Pokud obě komory schválí text připravený komisí či stejným způsobem návrh pozmění, bude zákon přijat.

Právě na Republikánech závisí, zda reforma získá podporu dostatečného počtu poslanců, uvádí stanice TF1. Poslanecký klub LR nemá k reformě jednomyslný postoj. Podle informací médií zvažuje nepodpořit reformu třetina ze 60 republikánských poslanců. Šéf poslanců LR Olivier Marleix přivítal po jednání komise pokrok. Dodal však, že někteří členové klubu nechtějí pro reformu hlasovat. Naopak senátoři za LR reformu podporují, a zákon by tak v horním komoře, kde mají Republikáni nejpočetnější klub, měl projít bez potíží.

V případě, že by si vláda nebyla jistá podporou mezi poslanci, může využít článek 49.3 ústavy, díky kterému lze přijmout zákon i bez souhlasu Národního shromáždění. Tím se však vystavuje možnosti hlasování o nedůvěře. Očekává se, že proti reformě v dolní komoře parlamentu budou hlasovat zástupci levice a krajně pravicového Národního sdružení (RN).

Proti reformě důchodového systému se i dnes konaly protesty. V Paříži podle odborové centrály CGT vyšlo do ulic na 450.000 lidí a v Marseille přes 150.000 lidí. Policie odhadla účast na demonstraci v Marseille na 7000 lidí a v Paříži na 37.000 lidí. Podle CGT vyšlo celkově do ulic 1,7 milionu lidí. To bylo více než v sobotu, kdy demonstroval jeden milion lidí, ale méně než v úterý 7. března, kdy vyšly podle odborů do ulic tři miliony odpůrců důchodové reformy. Podle ministerstva vnitra dnes demonstrovalo zhruba 480.000 lidí.

V celé Francii také pokračují stávky. Silnou účast hlásí odbory v dopravě či energetice. Zrušeno bylo na 40 procent vysokorychlostních vlaků a polovina krajských železničních spojů. Zrušena či zpožděna byla i řada letů. Počty stávkujících byly ale v mnohých odvětvích nižší než při předchozím protestu svolaném na 7. března, uvádí France Info. Například ve státní správě klesl podíl stávkujících z 25 na tři procenta.

V Paříži stávkují desátým dnem popeláři. V ulicích francouzské metropole se podle odhadů agentury AFP nahromadilo přes 7000 tun odpadů. Pařížská starostka Anne Hidalgová ze socialistické strany však odmítla žádost vlády, aby popelářům, kteří si schválili stávku nejméně do pondělí 20. března, nařídila návrat do práce.

Výsledek jednání komise přivítali premiérka Élisabeth Borneová i ministr práce Olivier Dussopt.

Proti změnám důchodového systému Francouzi protestují od ledna. Podle posledního průzkumu agentury Odoxa-Backbone Consulting pro deník Le Figaro jsou dvě třetiny Francouzů proti změnám, které prosazuje prezident Macron. Skoro 80 procent respondentů si však myslí, že reforma bude schválena.