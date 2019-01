Paříž - Dolní komora francouzského parlamentu ve středu po vzrušené debatě podpořila návrh kontroverzního zákona, který dává prefektům stojícím v čele regionů právo zakázat jednotlivcům účast na demonstracích. Norma je reakcí na násilnosti během protestů hnutí takzvaných žlutých vest. Podle vlády má zabránit tomu, aby se manifestací účastnily "osoby představující vážnou hrozbu pro veřejný pořádek".

Normu kritizuje opozice, ochránci lidských práv, ale i někteří vládní poslanci. Projednávání zákona ale ještě neskončilo. Poslanci by o něm měli hlasovat 5. února, zatím k němu předložili množství pozměňovacích návrhů, napsal deník Le Figaro.

Zákon umožňuje prefektům, aby účast na demonstracích zakázali osobám, které se podílely na násilnostech při předchozích protestech. Nemusí za to ani být odsouzené. Jejich jména policie zařadí do zvláštního registru. Nově bude trestným činem také zakrývání tváře během demonstrací, za což bude hrozit pokuta nebo vězení.

Centristický poslanec Charles de Courson ve středu během debaty v Národním shromáždění prohlásil, že jedinci tak přijdou o své právo na svobodu pohybu nebo demonstrovat jen na základě podezření, že by se mohli něčeho dopustit. "To je naprosto nepřípustné. Jeden by řekl, že je zpátky vichistický režim," prohlásil v narážce na období během druhé světové války.

Francouzský ministr vnitra Christophe Castaner ale ujišťoval, že zákon je namířen jen vůči hrstce opravdu brutálních násilníků.