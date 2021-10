Parlament si asi vyžádá v listopadu další zprávu ÚVN o stavu prezidenta

Praha - Sněmovna a Senát si před předpokládaným listopadovým rozhodnutím o převodu pravomocí prezidenta vyžádají další zprávu z Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), že Miloš Zeman nadále nemůže vykonávat povinnosti hlavy státu. Řekl to dnes předseda ODS a kandidát na budoucího premiéra Petr Fiala. Podle něj se na tom shodli předsedové parlamentních stran na dnešní schůzce s vedením Senátu. Rezervovaně se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) k převodu pravomocí postavili zástupci ANO a SPD, kteří budou v nové Sněmovně v menšině.

Sněmovna by podle Fialy o převodu pravomocí prezidenta neměla rozhodovat hned na ustavující schůzi, která se plánuje na 8. až 10. listopadu, ale až na schůzi následné. Senát by o převodu mohl rozhodovat pravděpodobně 5. listopadu, uvedl předseda senátní ústavní komise Zdeněk Hraba (STAN).

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) to nevyloučil. "Nemyslím, že 5. listopad je termín, který nevyhovuje," řekl po schůzce novinářům. Sněmovna by podle něj mohla v případě potřeby rozhodovat 10. listopadu. Vystrčil proto nerozumí tomu, proč chce dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) čekat až do prosince s výměnou vlády.

Vystrčil uvedl, že na potřebě převodu pravomocí prezidenta nepanovala mezi předsedy parlamentních stran úplná shoda. "Cítil jsem rezervovaný přístup ze strany hnutí ANO a ze strany SPD," uvedl Vystrčil. Babiš ani předseda SPD Tomio Okamura se ke schůzce po jejím skončení bezprostředně nevyjádřili. Babiš před jednáním uvedl, že by s přenesením pravomocí prezidenta na premiéra a předsedu Sněmovny počkal do prosince. Okamura před schůzkou novinářům řekl, že je třeba postupovat obezřetně, aby politici nezavdávali podezření na ústavní puč. Jakékoli neuvážené kroky mohou způsobit destabilizaci našeho systému," uvedl Okamura.

Předsedové pěti parlamentních stran, které formují budoucí většinovou vládní koalici, se shodli na tom, že pokud se zdravotní stav prezidenta nezlepší, budou doporučovat svým zákonodárcům, aby hlasovali pro přenesení pravomocí hlavy státu. "Náš přístup je velmi obezřetný. Systematicky se na to připravujeme, aby všechny naše kroky jsme měli opřeny o jasný právní názor. Nikdo to nedělá s nějakou radostí," řekl předseda Starostů Vít Rakušan. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka má za to, že pokud se zdravotní stav Zemana zásadně nezlepší, nezbyde než přenos jeho pravomocí podpořit. "Skutečně to vnímáme jako krajní záležitost, nicméně to vnímáme jako svou povinnost konat a neparalyzovat systém v České republice," uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Shodli jsme se na tom, že situace je velmi vážná a s vysokou mírou pravděpodobnosti bude vyžadovat řešení ze strany Sněmovny a Senátu," uvedl po schůzce Fiala. Výkon prezidentských pravomocí bude potřeba zajistit v období demise současné vlády Andreje Babiše (ANO) a jmenování vlády nové. Těchto kroků by se měl zhostit budoucí předseda Sněmovny, dodal Fiala.

O další zprávu by znovu požádal předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ředitele ÚVN a Zemanova ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala. Ten v pondělí na dotaz Senátu napsal, že Zeman nyní není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Možnost, že by se tato situace v následujících týdnech změnila, hodnotí Zavoral jako málo pravděpodobnou. Pokud aktualizovaná zpráva situaci nezmění, podobu usnesení o převodu prezidentských pravomocí by připravila senátní ústavní komise ve spolupráci se zástupci sněmovních frakcí.