Londýn - Britský parlament dnes podle očekávání odmítl dohodu o vystoupení země z Evropské unie. Konzervativní premiérka Theresa Mayová teď musí na základě nedávno schváleného dodatku zákona představit v Dolní sněmovně do tří zasedacích dnů, v daném případě do pondělí, takzvaný "plán B" týkající se dalšího postupu. Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil, že odmítnutí brexitové dohody zvýšilo riziko neřízeného odchodu Británie z EU. Opoziční labouristé navíc oznámili, že podali návrh na vyslovení nedůvěry vládě.

Brexitovou dohodu podpořilo 202 zákonodárců, proti bylo 432. "Dnešní hlasování nám neříká nic o tom, co si tato sněmovna přeje," konstatovala Mayová po přesvědčivé porážce. Neříká nic o tom, jak, nebo zda vůbec hodlá ctít rozhodnutí Britů v referendu z roku 2016, dodala premiérka.

O vládním usnesení k brexitové dohodě hlasovali poslanci bez jakýchkoli pozměňovacích návrhů. Ze čtyř, které plénu v dolní komoře parlamentu předložil její předseda John Bercow, se nakonec hlasovalo o jediném, který byl jasně odmítnut v poměru 600 ku 24 hlasů.

Dodatek požadoval, aby měla Británie právo jednostranně odstoupit od kontroverzní severoirské pojistky, tedy opatření navrženého ve snaze zabránit obnově hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem.

Do brexitu zbývá 73 dní, Británie by měla společenství opustit 29. března. Do pondělí 21. ledna má vláda přijít s návrhem na další postup. Alternativami jsou odložení brexitu, předčasné volby, druhé referendum o vystoupení, hlasování o nedůvěře vládě, ale i neřízený brexit bez dohody.

Poslední možnosti se obává šéf unijní exekutivy Juncker. Unie podle něj výsledku lituje a vybídl britskou stranu, aby co nejdříve vyjasnila své úmysly.

Podle Mayové strategií vlády není marnit čas až do neřízeného britského odchodu z Evropské unie. Za nejlepší cestu vpřed považuje spořádaný odchod z EU s "dobrou dohodou". Zároveň nenaznačila, zda se chystá požádat o odklad termínu brexitu, nebo jak hodlá získat většinovou podporu v parlamentu.

Donald Tusk, který předsedá vrcholným schůzkám unie, na britské hlasování reagoval otázkou, kdo bude mít odvahu pojmenovat řešení, když dohoda s EU není možná a tvrdý brexit nikdo nechce.

Čeští europoslanci se shodují, že odmítnutí dohody britským parlamentem znamená další pokračování nejistoty a zvýšení pravděpodobnosti odchodu Spojeného Británie EU bez dohody. "Nyní jsme v situaci, kdy nikdo z nás netuší, jakým směrem se bude vývoj dále ubírat a zda má Velká Británie vůbec nějaký plán," řekla ČTK poslankyně Martina Dlabajová (ANO).

Opoziční labouristé dnes oznámili, že podali návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Debatovat a hlasovat o něm budou poslanci už ve středu večer.

Samotná Mayová dnes večer řekla, že je nyní nejdříve potřeba potvrdit, zda má její vláda stále důvěru Dolní sněmovny. Předpokládá, že ano, umožní nicméně, aby se ve středu poslanci vyjádřili k opozičnímu návrhu o vyslovení nedůvěry.

Britská libra na odmítnutí rozvodové dohody reagovala prudkým posílením. Zatímco dosud oslabovala, poté, co poslanci dohodu odmítli, zamířila prudce vzhůru. Jakkoli výsledek hlasování by mohl způsobit politické otřesy a chaotický odchod Británie z EU, britská měna těžila z názorů, že rozsah porážky může zákonodárce přinutit k tomu, aby usilovali o další možnosti, soudí agentura Reuters.

Hospodářská komora ČR však varovala před odchodem Británie z EU bez dohody. Firmy nebudou mít na přípravu dost času, uvedla.

Hlasování před Westminsterem sledovaly davy, reakce byla smíšená

Dnešní historické hlasování o brexitové dohodě přitáhlo před Westminsterský palác, kde zasedá britský parlament, stovky lidí z obou táborů debaty o odchodu z Evropské unie. Reportér zpravodajské společnosti BBC uvedl, že reakce přítomných na výsledek odrážely pohnutou atmosféru v dolní komoře parlamentu a také nejistotu ohledně dalšího vývoje.

"Reakce před parlamentem je určitým odrazem toho, co se děje ve sněmovně - směs odevzdanosti, odhodlání bojovat dál, zasmušilých tváří, tu a tam je vidět i jásot," napsal zpravodaj BBC. Deník The Guardian naproti tomu na svůj web přidal záběry z tábora zastánců setrvání v EU, kde převládala radost.

"Jásají, protože mají za to, že výsledek zvyšuje šance na zrušení brexitu, anebo alespoň jeho výrazné zmírnění. To je zřejmě přiměřené zhodnocení, avšak bylo by chybou myslet si, že toto hlasování zásadně přibližuje celou věc k rozřešení," komentoval videa The Guardian.

Podle reportéra BBC ale bylo celkové vystupování zástupců obou táborů spíše tlumené a jejich projevy odrážely naléhavost aktuálně nejpalčivější otázky: "Co se proboha bude dít teď?" Malá skupinka demonstrantů se zdokumentovanými vazbami na krajní pravici se údajně snažila vyprovokovat zastánce setrvání v unii, na to ale ihned reagovala policie a k žádným střetům tak nedošlo.

BBC také sledovala situaci jinde v Británii, například v hospodě The White Lion nedaleko města Wigan. "Myslím si, že veřejnost má celé té záležitosti plné zuby a politici se jen točí v kruzích a nikdy nedospějí k řešení," řekla hostinská Ellie Furzemanová. "Hlasovala jsem za setrvání v Evropě. Myslím si, že nakonec se (politici) vrátí k veřejnému hlasování. Nevidím, co jiného by mohli udělat," dodala.