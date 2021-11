Parkurový seriál v Praze ozdobí olympijský vítěz a česká špička

Praha - Pražské vyvrcholení elitního seriálu Global Champions ozdobí elitní parkuroví jezdci v čele s olympijským šampionem z Tokia Benem Maherem a česká špička včetně Anny Kellnerové, členky týmu Prague Lions. Prague Playoffs se do O2 Areny vrací po loňské koronavirové pauze. Program třetího ročníku je naplánovaný od čtvrtka do neděle. V sobotu vyvrcholí soutěž jednotlivců, v neděli se bude bojovat o týmovou trofej.

První kolo týmové soutěže je na programu ve čtvrtek a zasáhnou do něj i Prague Lions, kteří v posledním závodě základní části obsadili v Šamoríně druhou příčku a postoupili ze šesté pozice. Ve čtvrtfinále se dvanáct týmů utká o osm postupových míst pro páteční semifinále, v němž jsou přímo nasazené čtyři nejlepší celky. Do nedělního dvoukolového finále Global Champions League postoupí šest týmů.

Na týmovou soutěž se chystá i česká olympionička Kellnerová, která před dvěma lety v Praze nezávodila kvůli doléčování zlomené stehenní kosti. Plánuje se účastnit i rámcových závodů.

Předloňský triumf budou obhajovat Shanghai Swans. Individuální trofej v roce 2019 získal Maher. O titul v Global Champions Tour se hvězdný Brit chystá závodit i tentokrát. V sobotu bude čelit dalším čtrnácti jezdcům, kteří si vybojovali právo účasti. Bude mezi nimi dvojnásobný stříbrný olympijský medailista Švéd Peder Fredricson. Celkem si jezdci v této soutěži rozdělí jeden a čtvrt milionu eur.

V rámcových pětihvězdičkových soutěžích se vedle Kellnerové ukáží domácímu publiku také Aleš Opatrný, Kamil Papoušek, Vladimír Tretera a Ondřej Zvára. Převážně české obsazení budou mít dvouhvězdičkové soutěže na nižších překážkách.

Na vrcholnou parkurovou akci se O2 arena, přilehlá hala Universum i její okolí chystají od soboty. "Pro mě je důležitý určitě povrch a stavitel, což je Uliano Vezzani, který je prověřený. Je to záruka toho, že ty kurzy budou kvalitní. A potom určitě zázemí pro koně, aby měli veškeré pohodlí a nic jim nechybělo," řekla sportovní manažerka akce Markéta Šveňková.

Povrch určený speciálně pro halové parkurové závody organizátoři dovezli z Německa. "Vyslali něco kolem čtyřiceti kamionů, které přivážely ten povrch. Navíc ze dvou míst, z jednoho místa u Mnichova a z jednoho místa u Lipska, takže ta logistika byla skutečně velmi náročná. Přivezli jsme ho dříve a uskladnili jsme ho," popsal předseda organizačního výboru Jan Andrlík.

V hlavní aréně je pod povrchem led připravený na hokejové zápasy pražské Sparty. "To znamená, že musíme instalovat několik vrstev izolačních jak tepelně, tak co se týče vody. Na to se kladou speciální rohože a až na to ten povrch, který má speciální systém pokládky a laserového vyrovnání, aby byl v naprosté rovině," přiblížil Andrlík.

Všichni držitelé vstupenek budou moci navštívit opracoviště v hale Univerum, kde se koně a jezdci chystají na závodní výkon. "Myslím si, že by to mělo být na všech závodech. Když je člověk z okolí koní, tak je to opracoviště ve finále pro něj důležitější. Je třeba, aby viděl, jak lidé z této kategorie s těmi koňmi pracují, jak si je připravují, jaký je tam klid, jak ošetřovatelé komunikují se samotnými jezdci. Mně se hrozně líbí ta profesionalita, preciznost a klid při přípravě těch koní," lákal diváky Zvára.

Tradičně bude vedle závodů čtyři dny k vidění i bohatý doprovodný program. Každý den se představí padesát akrobatů a tanečnic v umělecké show a dvacet účinkujících v koňské show. Jejich součástí jsou světelné a zvukové efekty. "Kvůli nim přivezlo deset kamionů do areálu 50 tun audiovizuální techniky a závěsných konstrukcí, včetně 120 závěsných motorů, které pod stropem drží 700 metrů konstrukcí. Na těchto konstrukcích je umístěno 300 výkonných světel. Na propojení audiovizuální techniky bylo použito přes deset kilometrů kabeláže," uvedli pořadatelé.

