Parkurová elita se začne v úterý sjíždět do Prahy, hala se chystá

Praha - Elitní parkuroví koně a jezdci se začnou v úterý sjíždět do Prahy. V O2 Areně, sousední hale O2 Universum i jejich okolí nyní probíhají intenzivní přípravy na největší světovou akci v parkurovém skákání Global Champions Prague Playoffs 2019, která se uskuteční od čtvrtka do neděle. Pořadatelé mají zatím nahlášeno 216 koní.

Fotogalerie

Pro ně se od minulého úterka stavějí stáje a sprchy ve velkokapacitních stanech. Budou v nich i prázdné boxy pro případné další koně. "Máme čtyři velké stany a pak je tam ještě jeden, kde jsou volné boxy," řekla novinářům při dnešní prohlídce sportovní ředitelka akce Markéta Šveňková.

Stáje budou otevřeny od úterní 14. hodiny pro závodníky, kteří se do Prahy přesouvají z jiného mítinku. "Teď například probíhá Mnichov. Tak už od zítra od dvou hodin máme hlášené nějaké příjezdy. Většina přijede ve středu," vysvětlila Šveňková.

Vzhledem k přívětivým venkovním teplotám nebude nutné ve stájích příliš topit, ve sprchách ale bude pro koně připravena teplá voda. Komfortní bude také podklad v každém boxu. "V boxech je jemný štěrk, na tom je koberec a na to se dává podestýlka. Je hodně důležité, aby tam byla velká izolační vrstva, aby koně byli na měkkém a pohodlném," popsala Šveňková. Celkem mají pořadatelé připraveno 1600 pytlů pilin po 675 litrech, tedy více než milion litrů pilin.

Ze stájí se budou koně s jezdci venkem přesouvat do haly, kam budou stejně jako loni vcházet zásobovací rampou z Lisabonské ulice. Nově ale bude i opracoviště pod střechou, v nové hale O2 Universum. Stejně jako na kolbišti na něm bude položen zbrusu nový povrch, který si pořadatelé pořídili. Jedná se o směs 1100 tun nejjemnějšího křemičitého písku a 50 tun rozmělněné geotextilie a speciálního vlákna, které udržuje vlhkost.

Loni si organizátoři půjčili povrch v Německu, ale dostat 60 kamionů do Prahy bylo komplikované a nákladné. "Byť je to pořízení vlastního povrchu náročnější finančně, tak když se do toho započítá ta doprava, kterou bychom museli každý rok platit, tak je to ekonomicky výhodnější. I logisticky je to pro nás mnohem menší riziko. Při tom transportu docházelo i loni k nějakým kolizím, problémům na celnici," vysvětlil předseda organizačního výboru Jan Andrlík.

Povrch se po závodech bude skladovat venku v Letňanech, při dobré údržbě může vydržet více než deset let. "Pouze bude zakryt plastovou folií. Jediné, co musíme dělat, je dvakrát až třikrát do roka ho otevřít, prokropit a zase zavřít. Jinou údržbu nepotřebuje," konstatoval Andrlík. Výhodné je, že z Letňan je to do O2 Areny jen sedm kilometrů.

V hale O2 Universum budou vedle opracoviště, které bude přístupné divákům, také prodejní stánky. Těch bude ve srovnání s loňskem dvojnásobek.

Zájem o vstupenky je obdobný jako před rokem. "Máme ten prodej zhruba na úrovni 25.000 vstupenek s tím, že loni jsme měli sobotní program rozdělený do dvou částí, letos to máme spojené. Víceméně je to stejné, nebo o něco vyšší než v loňském roce," dodal Andrlík. Vstupenky jsou stále k dispozici.