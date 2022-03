Parkoviště v horských střediscích hradeckého kraje zaplnila auta turistů

Hradec Králové - Parkoviště v horských střediscích v Královéhradeckém kraji dnes čelí náporu turistů, některá se před polednem zcela zaplnila. Policie dopoledne na silnici před Špindlerovým Mlýnem vracela auta rekreantů mířící do největšího krkonošského střediska zpět na parkoviště do nedalekého Vrchlabí. Zaplnilo se také parkoviště u Šerlichu v Orlických horách, řekla ČTK mluvčí krajské policie Lucie Konečná. Podobnou situaci v horských střediscích v kraji policie očekává také v neděli. Do hor lákají turisty velmi dobré sněhové podmínky a slunečné počasí.

"Od ranních hodin působíme ve všech horských střediscích v kraji. V tuto chvíli je plný Špindlerův Mlýn a Šerlich. Janské Lázně a Pec pod Sněžkou jsou na tom tak, že postupně se zaplňují. Předpokládáme, že i tam to bude za chvíli plné," řekla dnes dopoledne ČTK Konečná.

Policisté žádají návštěvníky, kteří směřují do hor, aby tam, kde to je možné, využívali v maximální míře kyvadlovou dopravu a hlavně neparkovali tam, kde to není dovolené a neblokovali průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému.

Turisté, kteří míří na hřebeny Orlických hor v okolí Šerlichu, by měli nechat auto zaparkované v Deštném a odtud využít kyvadlovou autobusovou dopravu směrem na Šerlich. Parkoviště v sedle Šerlichu ve výšce 990 metrů nad mořem mají malou kapacitu a když je na horách pěkné počasí, turisté je rychle obsadí. V minulosti neukáznění řidiči cestu na hřebeny mnohokrát zablokovali parkujícími auty.

Horské sedlo mezi Šerlichem a Velkou Deštnou je vyhledávaným místem nástupu na hřebenové turistické trasy. Na Šerlich kromě masy běžkařů a pěších turistů vyrážejí v posledních letech i sjezdaři, kteří z šerlišského sedla míří ke sjezdovkám v polském středisku Zieleniec na východním hřebeni Orlických hor.