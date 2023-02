Parkoviště na Šerlichu v Orlických horách jsou opět plná

Deštné v Orlických horách (Rychnovsko) - Turisté a lyžaři dnes dopoledne opět zcela zaplnili parkoviště u Šerlichu na hřebeni Orlických hor. Policie dopravu řídí tak, aby zůstala průjezdná silnice z Deštného v Orlických horách přes Šerlich do Orlického Záhoří. Ve střediscích Krkonoš a Orlických hor v Královéhradeckém kraji problémy s dopravou dnes dopoledne nebyly. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Prachařová. Horské sedlo u Šerlichu, přes které vede důležitá regionální silnice z Deštného do Orlického Záhoří, je oblíbeným nástupním místem na hřebenové lyžařské a turistické trasy.

"Parkoviště u Šerlichu jsou obsazená, řidiči tam už nezaparkují. Regulujeme proto dopravu, pouštíme jen auta, která pokračují dál do Orlického Záhoří," řekla dopoledne ČTK Prachařová.

Stejná dopravní situace u Šerlichu byla také v sobotu, parkoviště se začala uvolňovat až po 15:00. Na Šerlich kromě masy běžkařů a pěších turistů vyrážejí v posledních letech stále častěji i sjezdaři, kteří z šerlišského sedla míří ke sjezdovkám v nedalekém polském středisku Zieleniec. Policie radí, aby lidé, kteří míří o víkendech autem na hřebeny v okolí Šerlichu, nechali vozidlo zaparkované v Deštném a odtud využili kyvadlovou autobusovou dopravu.

U Šerlichu v nadmořské výšce 1027 metrů nad mořem podle horské služby bylo ráno kolem nuly, zataženo a přes půl metru sněhu. Postupně během dne se oblačnost protrhávala. Na hřebenech Orlických hor panují pro běžkaře ideální lyžařské podmínky, jsou tam upraveny desítky kilometrů běžkařských tratí.

Parkoviště v horském sedle mezi Šerlichem a Velkou Deštnou ve výšce 990 metrů nad mořem mají malou kapacitu. Když se zaplní, řidiči se pokoušejí zaparkovat, kde nemají, podél tranzitní silnice, což může blokovat průjezd autobusů, vozidel silničářů, ale i složek integrovaného záchranného systému.