Park České Švýcarko bojuje komiksem proti kamenným věžičkám

Krásná Lípa (Děčínsko) - Národní park České Švýcarsko bojuje se záplavou kamenných věžiček. Na jejich stavbu totiž turisté využívají i kameny z cest a zasahují do přírody. Na nevhodné chování upozorňuje nově komiks, správci obrázky zveřejnili na sociální síti a lidé cedulku s obrázky najdou také u míst, kde je mohylek nejvíc. ČTK to dnes řekl mluvčí parku Tomáš Salov.

"Doslova to překročilo hranici dobrého vkusu," řekl Salov. "Když je to jedna dvě stavbičky, nevadí, ale když se jde lesem 'kamenných mužíků', začíná to být estetická vada," uvedl. Velké množství kamenných stavbiček přičítají správci masovosti turismu a tomu, že se jeden člověk inspiruje od druhého. Lidé tím však při tom zasahují do přírody.

Kameny snášejí turisté na hromádky z širokého okolí. U Dolského mlýna dobrovolníci vylovili z řeky po povodni pískovcové bloky někdejší palírny s tím, že je později použijí na její rekonstrukci. Mezitím návštěvníci odnosili některé zpět do Kamenice a vytvořili malou hráz a zbytek použili na stavbu mohylek. Na cestě k Pravčické bráně použili na hru s kameny dláždění z cesty, které vytrhali.

Správci parku proto apelují na turisty, aby kameny nezvedali, mimo jiné proto, že pod nimi může také někdo žít. "Je to jako kdyby někdo přišel, utrhl střechu domu a přenesl ji jinam. Bereme to z takového hmyzího pohledu, ale jde hlavně o to, takové chování trochu utlumit a upozornit na to, že je to obtěžující," uvedl Salov.