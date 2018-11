Paříž/Washington - Mluvčí francouzské vlády si dnes stěžoval na nedostatek "elementární slušnosti" ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa po jeho úterní sérii tweetů kritizujících Francii. Trump v den třetího výročí krvavých teroristických útoků v Paříži na twitter mimo jiné ve variaci svého volebního sloganu napsal, že je potřeba Francii "znovu učinit skvělou".

"Včera byl 13. listopad. Připomínali jsme si zabití 130 našich spoluobčanů před třemi lety v Paříži a Saint-Denis. Takže odpovím v angličtině: common decency by byla na místě," citovala agentura AFP reakci vládního mluvčího Benjamina Griveauxe.

Francouzský prezident Emmanuel Macron se podle něj Trumpovým tweetům v krátkosti věnoval na dnešní schůzi vlády. Zopakoval to, co o víkendu řekl televizi CNN, tedy že "diplomacie se nedělá prostřednictvím tweetů, ale při bilaterálních diskusích".

Americký prezident se po víkendové návštěvě Paříže opřel do Francie například za to, že komplikuje prodej amerického vína na svém území a účtuje za jeho dovoz vysoká cla. Znovu také kritizoval výzvu francouzského prezidenta vybudovat evropskou armádu, která by dokázala Evropu ubránit před Čínou, Ruskem i Spojenými státy. Připomněl, že v obou světových válkách se musela Francie bránit Německu a "v Paříži se už učili německy, dokud se neobjevily Spojené státy".

Prezident Macron využil nedělního projevu při příležitosti stého výročí konce první světové války k varování před nacionalismem, jaký uplatňuje právě i jeho americký protějšek. Nacionalismus označil Macron za přímý protiklad vlastenectví. Když státy kladou své vlastní zájmy na první místo, podkopávají podle francouzského prezidenta morální hodnoty, které drží národy při životě.

Trump nejdříve na twitteru označil ceremoniál v Paříži za nádherný a Macronovi za něj poděkoval, po návratu do vlasti však svou rétoriku dramaticky změnil. "Problém je, že Emmanuela ve Francii trápí velmi nízká popularita... Mimochodem, není více nacionalistické země než Francie," napsal.