Paříž či Řím odsoudily zatýkání v Rusku, sílí volání po sankcích

rusel/Moskva - Zatýkání lidí, kteří v Rusku přišli demonstrovat na obhajobu opozičního vůdce Alexeje Navalného, je v rozporu se zásadami právního státu. Řekl to dnes francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Jeho italský kolega Luigi Di Maio uvedl, že Itálie by podpořila sankce vůči Rusku a podle předsedy nejsilnější europarlamentní skupiny lidovců Manfreda Webera by Evropská unie měla ruského prezidenta Vladimira Putina potrestat finančními sankcemi. Brutalitu ruské policie odsoudili i někteří čeští politici.

Při sobotních demonstracích bylo zadrženo více než 3500 lidí, což je nejvíce v novodobé historii Ruska, uvedla agentura AFP. "Považuji tento odklon k autoritářství za velmi znepokojivý," řekl Le Drian. "Zpochybňování právního státu zadržováním, kolektivním a preventivním, je nepřijatelné," dodal ministr.

Kritika postupu ruské policie ale zazněla i v České republice. Počet zadržených "je i na tak velkou zemi, jakou je Rusko, neuvěřitelné číslo. Odsuzuji brutální násilí i represe proti svobodě slova," napsal na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka je postup ruské vlády proti Navalnému "obrovskou ostudou Ruské federace", která ukazuje obavu současného ruského režimu z nestability a z reakce vlastních obyvatel.

Itálie by podpořila sankce EU proti Rusku kvůli zatčení Navalného, oznámil ministr Di Maio. "Jasně odsuzujeme skutečnost, že opoziční vůdce byl zatčen po příletu na letišti a jsme připraveni ke všem diplomatickým opatřením, včetně případných sankcí Evropské unie," řekl Di Maio televizi RAI.

Pro unijní sankce, konkrétně zacílené na Putina, se vyslovil i Manfred Weber, který vede největší europarlamentní frakci, Evropskou lidovou stranu. "Je nepřijatelné, aby se ruské vedení pokoušelo dělat krátký proces se sílícími protesty zatčením tisíců demonstrantů," řekl německý politik mediální skupině RND. "Ministři zahraničí v EU tomu nesmějí znovu ustoupit a zůstat u obecných výzev," dodal. EU by podle něj měla znemožnit finanční transakce z Putinova okolí.

Kromě toho by měla podle Webera zůstat na stole hrozba zastavením projektu plynovodu Nord Stream 2, který má zdvojnásobit dodávky z Ruska do Německa. Evropský parlament už ve čtvrtek vyzval k zastavení dokončovacích prací v reakci na zatčení Navalného. Kancléřka Angela Merkelová ale projekt nadále podporuje.

Postup ruských bezpečnostních sil vůči demonstrantům už v sobotu odsoudily Spojené státy, Británie nebo šéf diplomacie EU Josep Borrell.

Podle portálu OVD-Info, který se zabývá monitoringem policejních zákroků, bylo po celém Rusku ve zhruba 90 městech zadrženo nejméně 3618 lidí, nejvíce v Moskvě a Petrohradě. Ruské úřady už vyšetřují násilnosti na straně demonstrantů i policistů. Odhady o počtu účastníků se ale značně rozcházejí, oficiální ruská čísla uvádějí 4000 lidí, agentura AP hovoří o 15.000 a agentura Reuters o 40.000 účastnících.

Ruská opozice chce uspořádat další protesty volající po Navalného propuštění příští víkend.

Podle předsedy prezidentské rady pro lidská práva Valerije Fadějeva byla většina demonstrantů zadržených v Moskvě už propuštěna. Jejich zadržení obhajoval účastí na nelegálních setkáních, poznamenala AFP.

Navalnyj byl zatčen minulý víkend, když se vrátil do Moskvy z léčení v Německu. Tam se zotavoval ze srpnové otravy, kterou sám Navalnyj připisuje Putinovi a tajné službě FSB, což Kreml popírá. Den po zadržení uvalil soud na prezidentova kritika třicetidenní vazbu. Ruská vězeňská služba uvádí, že Navalnyj systematicky porušoval režim podmíněného trestu. Ten dostal za zpronevěru, které se podle soudu dopustil.