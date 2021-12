Paříž a Berlín vyzvaly k respektu příměří na Ukrajině, Londýn k dialogu

Londýn/Paříž/Berlín - Britská ministryně zahraničí Liz Trussová odsoudila "agresivní a pobuřující rétoriku" Moskvy vůči Ukrajině a Severoatlantické alianci. Zároveň ocenila ochotu Kremlu k jednání. Ministři zahraničí Francie a Německa ve společném prohlášení apelovali na ukrajinské vládní jednotky i Ruskem podporované separatisty, aby respektovali příměří na východě Ukrajiny. Západ tak reagoval mimo jiné na dnešní projev ruského prezidenta Vladimira Putina, informovaly agentury Reuters a AFP.

"Jakákoliv ruská invaze by byla obrovskou strategickou chybou a bylo by třeba na ni reagovat silou, včetně koordinovaných sankcí s našimi spojenci. Ruské zájmy a ekonomika by to tvrdě pocítily," uvedla v prohlášení Trussová. "Jediným východiskem ze současné situace je pro Rusko dialog a já vítám, že je Rusko ochotno v lednu zahájit rozhovory," dodala ministryně.

Berlín a Paříž společně vyzvaly k respektování dojednaného příměří. "Naléhavě vyzýváme obě strany, aby dodržovaly příměří a pokračovaly v jednání o dalších krocích v humanitární oblasti, například o otevření přechodů a výměně zadržených osob," uvedla ministerstva zahraničí.

Rusko vnímá jako hrozbu možné rozšiřování NATO směrem na východ. Putin dnes během své výroční tiskové konferenci zdůraznil, že Rusko potřebuje od Západu záruky ohledně své bezpečnosti. Od toho, zda se Rusku podaří zajistit bezpečnost, se budou odvíjet jeho budoucí kroky, řekl prezident v reakci na otázku týkající se obav Západu ze soustřeďování ruských sil u ukrajinských hranic. Dodal ale, že o konflikt Moskva zájem nemá.