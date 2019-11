Pardubičtí studenti si prohlédli předměty po obyvatelích Ležáků

Pardubice - Studenti Gymnázia Mozartova v Pardubicích si mohli prohlédnout předměty, které se zachovaly po vypálení osady Ležáky nacisty v roce 1942. O ležácké tragédii jim vyprávěla Jarmila Doležalová rozená Šťulíková, jedna ze dvou sester, které jako jediné přežily vyvraždění obce.

Mezi památkami byla i kabelka z mlýna v Ležákách, která zřejmě patřila tetě Jarmily Doležalové Františce Švandové. "Do té tašky naházela cennosti, šperky a peníze a odnesla je tajně do Tisovce k příbuzným, kteří je zakopali. Po válce ji vykopali a vrátilo se to k mamince a tetě," řekla ČTK dcera Jarmily Doležalové Jarmila Doležalová mladší.

Sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy byly po vypálení Ležáků poslány do Německa na převýchovu. Bylo jim v té době jeden a dva a půl roku. Do Pardubic Jarmila Doležalová přivezla také školní tabulku, na níž se v Německu učila psát, nebo dřevený penál. Na vnitřní straně víčka je tužkou dětským písmem napsáno jméno Kamilla, které jí německá rodina dala. Jako malá nevěděla, že se píše s písmenem C na začátku. Zůstaly jí i dívčí šaty a střevíčky, v nichž byla v roce 1946 repatriována. Doma má ještě tašku, s kterou chodila v Německu do školy, a školní sešity.

Ve vypálené obci se podařilo najít i drobné předměty z domácností jejích obyvatel. Zachovaly se části keramiky, například ouško hrnečku, víčko od cukřenky, úlomek porcelánové panenky či zrezivělá okenní klička. Ve vstupní hale gymnázia byly vystaveny i kameny, které si Jarmila Doležalová s dcerou přivezly z dalších obcí vypálených nacisty v Čechách a na Moravě.

Nacisté Ležáky vypálili kvůli zjištění, že parašutisté vycvičení v Británii z Ležáků udržovali vysílačkou Libuše spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. První zprávy o odbojové síti na Pardubicku dostali okupanti od parašutisty Karla Čurdy. Němci 24. června v Pardubicích popravili 33 dospělých obyvatel obce, dalších pět lidí z Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté zastřelili 25. června a 2. července. Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich nacisté zavraždili 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Přežily jen sestry Šťulíkovy, Marie loni v únoru zemřela. Dnes je místo bývalé kamenické osady národní kulturní památkou, Ležáky připomínají žulové pomníky s vytesaným křížem na půdorysech devíti domů.