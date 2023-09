Pardubičtí pekařští učni pečou chléb z ukrajinské mouky na pomoc Ukrajině

Pardubice - Čtyři stovky chlebových bochníků peče od pondělka potravinářská škola v Pardubicích. Připravuje je z ukrajinské mouky a dělá je podle mírně jiné receptury než obvykle. Škola se tak zapojila do iniciativy ministerstva vnitra Pečeme chléb z minového pole. Akce má podpořit sbírku na zakoupení odminovacího kompletu Božena pro Ukrajinu. Plocha zaminovaného území na Ukrajině, která víc než rok a půl čelí ruské vojenské agresi, je třikrát větší než Česko.

Veřejné pečení tradičních bochníků ukrajinského chleba paljanycja v tuzemsku funguje jako symbol, který odkazuje na sbírku projektu Dárek pro Putina, v němž se shromažďují peníze na zbraně a další vybavení pro napadenou Ukrajinu. Na odminovací systém Božena se v projektu vybraly už víc než dvě třetiny z potřebných 15,3 milionu korun. "Jsme jedna z mála škol, která je schopná akci zvládnout, máme pekárnu na vysoké úrovni, moderní pece. Je to pro nás výzva, kterou jsme rádi přijali. Chléb poslouží dobré věci," řekl ředitel školy Zdeněk Zitko.

Pro pečení používá škola mouku z Ukrajiny. Pekařští mistři mírně upravili poměry ingrediencí, protože ukrajinská mouka má trochu jiné parametry. Chuťově je chléb podle pekařů skoro stejný, jaký pečou během roku. "Pečeme od rána od šesti, aby to na čtvrtek bylo všechno čerstvé," řekl zástupce ředitele a pekař David Jeřábek. Část chlebů napekli učni v pondělí, ve čtvrtek je všechny zabalí a předají Potravinové bance Pardubice, která je daruje lidem v tíživé životní situaci.

"Výzva to byla určitě veliká, nejsme zvyklí dělat 400 chlebů, těch normálně děláme tak stovku denně. Kvasový chleba navažujeme na 650 gramů, těsto zaděláváme osmkrát, na jedno zadělání máme 26 kilo mouky. Chleba potřebuje svůj čas, je to zdlouhavé," řekla mistrová Hana Kučerová. Do akce se zapojují také další odborné školy v Pardubickém kraji, do konce září napečou 600 pecnů. Číslo odkazuje na počet dnů ruské agrese na Ukrajině.