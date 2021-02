Pardubičtí hokejisté zabrali, po obratu porazili Budějovice 5:1

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v utkání 49. kola extraligy poslední České Budějovice přesvědčivě 5:1. Východočeši sice prohráli první třetinu, přesto nakonec utnuli sérii čtyř zápasů bez bodového zisku a po jedenácti dnech bodovali naplno. Druhou třetinu vyhráli domácí 3:0, vítězný gól si připsal Anthony Camara.

Jako první v utkání zahrozili domácí, když Roman poslal do velké šance Horkého, ten ale trefil pouze hruď brankáře Strmeně. Motor otevřel skóre utkání vychytralým zakončením Slováčka - českobudějovický zadák sice z kruhu zajel až do záporného úhlu, trefil ale Kloučkovu výstroj a ta srazila kotouč do brány. Pardubickou odpověď měl po Paulovičově pobídce Blümel, ve vzduchu letící puk do zakončení promáchnul. Dynamo bylo v úvodní části hry střelecky aktivnější a v 16. minutě měli možnost srovnat krok Roman s Ďalogou, proti výbornému Strmeňovi ale neuspěli.

Východočechům pomohla k vyrovnání proměněná přesilová hra na startu druhé třetiny. Třiadvacet sekund před plánovaným návratem Štencela se střelou na Strmeňovu vyrážečku prosadil Nakládal. Získat těsný náskok na svou stranu mohli hosté po zaváhání pardubické obrany, které ujeli Doležal s Novákem. Sami se řítili na brankáře Kloučka, Doležal ale při zakončení neuspěl. V 28. minutě byl blízko ke vstřelení druhé branky domácích Kolář, trefil však jen horní tyčku.

Dynamo získalo ve druhé třetině klíčový náskok díky brilantní souhře první formace. Nejprve se ve 35. minutě prosadil svým dvacátým gólem v sezoně Camara, když dorazil svou střelu, kterou trefil zadáka Motoru. Čtyřicet sekund před druhou sirénou zvýšil na 3:1 Kousal po pohledné souhře právě s kanadským útočníkem v pardubických službách.

V závěrečné části Pardubice potvrdily svou herní převahu a dovedly zápas s extraligovým nováčkem do klidného vítězného konce. Ve 47. minutě dorazil Paulovičovu střelu Poulíček, o devět minutě později dokonal Horký výhru Dynama proměněným únikem zakončeným pod horní tyč.

HC Dynamo Pardubice - Madeta Motor České Budějovice 5:1 (0:1, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 23. Nakládal (Paulovič), 35. Camara (Vála, A. Kosticyn), 40. R. Kousal (Camara), 47. Poulíček (Paulovič), 56. Horký (O. Roman, Hrádek) - 7. Slováček (Štencel, Toman). Rozhodčí: Svoboda, Sýkora - Frodl, Kajínek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Pardubice: M. Klouček - Ďaloga, J. Mikuš, Nakládal, Vála, Hrádek, J. Kolář, Bučko - Camara, R. Kousal, A. Kosticyn - Blümel, Poulíček, Paulovič - Pochobradský, O. Roman, L. Horký - Costa, O. Rohlík, T. Zeman. Trenér: R. Král.

České Budějovice: Strmeň - Plášil, Vydarený, Štencel, Slováček, Kubíček, Lytvynov - Holec, D. Voženílek, Jonák - Z. Doležal, R. Přikryl, M. Novák - Alderson, Gilbert, Karabáček - P. Novák, Toman, M. Beránek. Trenér: Prospal.