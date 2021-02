Pardubičtí hokejisté po třech prohrách zabrali a porazili Olomouc

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v utkání 42. extraligového kola Olomouc 5:2. Východočeši zabrali po třech zápasech bez bodu, během nichž nastříleli dohromady pouze tři branky. Dva góly v dresu vítězů dal útočník Anthony Camara. Dvěma nahrávkami oslavil návrat do pardubického dresu z Chabarovsku z KHL reprezentační útočník Tomáš Zohorna. Olomoučtí si na konto připsali hned čtyři porážky z posledních pěti duelů.

"Můj první zápas, takže jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a přerušili tu šňůru porážek. Nebylo to ještě úplně ono, necítil jsem se úplně dobře, pořád mám ještě jetlag. Ale je fajn, že jsme začali výhrou. A ty asistence, to je další plus," pochvaloval si Zohorna úspěšnou premiéru po návratu do týmu, za který hrál naposledy v sezoně 2014/15.

Z duelu uběhlo pouhých 27 sekund a domácí Zdráhal putoval za držení na trestnou lavici. Pardubičtí v čele s gólmanem Kloučkem sice oslabení přestáli bez úhony, jenže i tak pustili hosty nakonec do vedení. Obléhání branky Dynama přetavil ve vedoucí gól v polovině osmé minuty úspěšně tečující Knotek.

Už v 11. minutě bylo vyrovnáno: Mikuš podpořil útok Pardubic, dostal puk a z prostoru mezi kruhy ho pohotovým zakončením uklidil do branky. Jen o chvilku později byl Nahodil prvním hříšníkem na straně Hanáků a trest si neodpykal celý - parádní souhru zakončil z kruhu ranou bez přípravy Camara a dokonal obrat.

V úvodu druhého dějství ale Olomoučtí oplatili domácím stejnou mincí. Na trestné lavici pobyl Rohlík jen necelou minutu, když ho vrátil předčasně do hry Nahodil a vyrovnal na 2:2. Domácím pak ale vyšla i další přesilovka a Camara tři sekundy před polovinou základní hrací doby vrátil vedení zpět na stranu Pardubic.

Domácí pak sice z dalších příležitostí další gól do druhé přestávky nepřidali, ale nakonec je to nemuselo mrzet. Ve 44. minutě ještě Paulovič nedokázal překonat Lukáše, ale v 57. minutě už minisouboj s hostujícím gólmanem vyhrál a zvýšil na 4:2. Vzápětí ještě pardubickému týmu ztížil situaci Kosticyn, který inkasoval trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.

"Byl to nečestný, nesportovní a zákeřný zákrok, který se neslučuje s fair play. To je věc, kterou musím na prvním místě odsoudit. Jinak si ale myslím, že jsme dnes podali statečný výkon a byli jsme domácím vyrovnaným soupeřem. Z naší strany to byl boj, který umíme. Bohužel jsme inkasovali dva góly v oslabení a my jsme naše přesilové hry proměnit nedokázali," litoval kouč hostů Zdeněk Moták.

Hanáci vrhli všechny síly do útoku a početní výhodu podpořili odvoláním brankáře, ale drama už nepřišlo. Naopak jen tři sekundy před vypršením hrací doby zvýšil na konečných 5:2 Roman.

"Dneska z naší strany velice slušný výkon. Tahali jsme za delší konec, měli jsme výborné přesilovky a na konci tam bylo ještě skvěle ubráněné oslabení. V druhé třetině jsme měli výborný pohyb. Kluci fakt makali, potřebovali jsme zlomit tu sérii tří proher a myslím, že i faktor Zohorna nám dnes velice pomohl," řekl asistent pardubického trenéra David Havíř.

Hlasy trenérů po utkání

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. J. Mikuš (T. Zohorna, Camara), 15. Camara (R. Kousal, A. Kosticyn), 30. Camara (T. Zohorna, A. Kosticyn), 57. Paulovič (Poulíček, J. Zdráhal), 60. O. Roman (Paulovič) - 8. J. Knotek (Valenta), 25. Nahodil (Ondrušek, J. Knotek). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 4:3, navíc A. Kosticyn (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Pardubice: M. Klouček - J. Zdráhal, J. Mikuš, Nakládal, J. Kolář, Bučko, Ďaloga, Vála - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - Blümel, Poulíček, Paulovič - Tybor, O. Roman, A. Kosticyn - L. Horký, O. Rohlík, Kusý. Trenér: R. Král.

Olomouc: Lukáš - A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Valenta, Švrček - Bambula, J. Knotek, J. Káňa II - Kunc, Nahodil, Klimek - Gřeš, Strapáč, Burian - Handl, Kolouch, Ostřížek. Trenéři: Moták a J. Tomajko.