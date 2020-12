Pardubičtí hokejisté děkovali za vydřenou výhru gólmanu Vladařovi

Pardubice - Jistým výkonem podržel brankář Daniel Vladař tým Pardubic a pomohl Dynamu k zisku dvou bodů v souboji s českobudějovickým Motorem. Východočeši tak již od poloviny listopadu střídají vítězství a porážky.

Pardubice vedly po první třetině o dvě branky. "Náš výkon ale nebyl optimální. Říkali jsme hráčům, co chceme hrát, že se chceme vrátit k naší původní taktice. To se nám ale bohužel nedařilo. Motor měl daleko lepší pohyb. My potřebujeme hlavně od našich elitních útočníků lepší výkony," řekl hlavní kouč Dynama Richard Král, pod jehož vedením získal tým sedm z patnácti možných bodů.

Podle bývalého výborného útočníka byl základem pardubické výhry výkon brankáře Vladaře, kterého Dynamo získalo v minulém týdnu. "V Mladé Boleslavi sice obdržel tři rychlé branky, ale bylo to pro něj velmi těžké. Dnes byl výborný, je pro něj náročné chytat po půl roce, skočil do toho rovnou a chytá opravdu moc dobře," ocenil Král.

Svého spoluhráče chválil i střelec rozdílové branky Matěj Blümel. "Doteď nechápeme jeho zákrok v prodloužení, jak mohl chytit tak jasný gól. Neskutečně nás zachránil. Jsem rád, že tady může být. Velcí brankáři prý nejsou tak pohybliví, ale on dokazuje opak. On je obrovský a obratný. To je jeho veliká výhoda," poznamenal odchovanec Pardubic.

Východočeši se jen ztuha škrábou z extraligového dna. "Kdybychom hráli jako v prvních deseti minutách, tak bychom měli zápas vyhrát jinak. My ale přestali hrát, soupeř nás dotáhl a my jsme nakonec rádi za ty dva body. Tabulku máme v hlavách, nemůžeme se na ni ale pořád dívat. Je nutné jít zápas od zápasu a musíme získávat body v každém utkání, pak to půjde," věřil Blümel.