Pardubičtí hasiči trénovali hašení požárů pomocí virtuální reality

Pardubice - Virtuální realita by v budoucnu mohla být běžnou výbavou hasičských stanic, hasiči ji mohou využívat při tréninku na reálné zásahy. Nedávno si moderní technologie pardubičtí hasiči vyzkoušeli. ČTK to dnes řekl profesionální hasič Petr Dvořák, který je také učitelem na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích, kde se vyučuje obor požární ochrana.

Fotogalerie

"Je to hodně realistický pocit. Máme klasický zásahový oděv, pod oděvem je vesta, která se zahřívá, když jdete blíž k ohni, když pustíte hadici, táhne zpátky. Požárů už není tolik, protože protipožární prevence je v Česku na vysoké úrovni. Pro mladší hasiče je virtuální realita jediná možnost, kdy mohou zásahy cvičit prakticky pořád," řekl Dvořák.

Na testování virtuální reality spolupracovali pardubičtí hasiči s profesionálním hasičem z Islandu Omarem Agustssonem, se zástupci Žilinské univerzity, Střední průmyslové školy chemické Pardubice a firmou Flaim, která virtuální realitu dělá. "Systém Flaim používá pro výcvik hodně sborů ve světě, má ho i NASA, simuluje reálné podmínky. Stačí místnost čtyři na čtyři metry. Nainstalují se čidla, která registrují, v jaké jste pozici. My jsme zkoušeli simulaci požáru motoru letadla. Firma udělá jakýkoliv scénář, nedávno dělala zásah na letadlovou loď," řekl Dvořák.

Kromě virtuální reality hasiči testovali AR brýle hololens, které promítají informace do prostoru a mohli by je mít přímo v terénu implementované v přilbách. "Brýle mají už běžně piloti ve stíhačkách, podobné systémy jsou v autech, které promítají na obrazovku cestu. Systém může hasičovi poskytovat vzdálenou podporu, operační důstojník s ním může komunikovat, vidí, kam se dívá hasič," řekl Dvořák.

Testování brýlí je mezinárodní projekt, na kterém se podílí krajští hasiči, průmyslová škola v Pardubicích, litevské výcvikové centrum pro hasiče, estonská akademie bezpečnostních věd a kyperská programátorská firma. Brýle hololens jsou nákladnější, podle Dvořáka by do deseti let mohly být součástí hasičské výbavy, virtuální realita podle něj tak drahá není, pro výcvik by ji tak hasiči mohli dostat dřív.