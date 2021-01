Pardubičtí hasiči natáčejí pro děti cvičební videa

Pardubice - Pardubičtí hasiči začali natáčet sportovní videa, kde radí, jak lze udržet nebo zlepšit fyzickou kondici dětí v dobách distanční výuky. Na youtube bude pro ně i jejich rodiče devět lekcí. I když jsou teď školáci hodně doma, nemusí zlevnivět, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Fotogalerie

"Sami jsme rodiče, mezi příslušíky sboru jsou matky, tátové. Už nám docela vadí, že děti pořád sedí a vůbec se nehýbou, tak jsme vymysleli cvičení pro děti na distanční výuce," řekla Horáková.

Cvičit s dětmi mohou i rodiče. Instruktor Daniel Knápek s kolegy do videí zahrnul cviky, které dělají v tělocvičně i hasiči, aby si udrželi kondici pro často velmi náročné zákroky. "Jsou to cviky na posílení, podobné těm, které my potřebujeme pro naše zásahy. Určitě je natáčení pro nás příjemná změna," řekl Knápek.

Ondřej Koleno je bývalý tělocvikář, dnes pracuje jako hasič. Na videích se také podílí. "Cviky jsme museli hodně přizpůsobit domácímu prostředí i věku dětí, aby nebyly příliš náročné. Například nepoužíváme činky, místo nich máme PET lahve. Nebo jsme nemohli zahrnout rozběhy s výskoky," řekl.

V prvním díle hasiči ukazují, jak správně sedět u počítače a nehrbit se, potom ukazují protahování krční páteře. V druhém díle se věnují svalům na nohou. Hasiči často i s plnou výbavou vybíhají například schody. Důležité je pro ně i pevné břišní svalstvo.

"Protáhla jsem si svaly, které už jsem dlouho nepoužila. Dělala jsem pár pro mě nových cviků. Určitě podle toho budu dál cvičit, protáhnout se je dobrá věc," řekla cvičenka Eliška. Trému neměla, protože se každý záběr, který se nepovedl, dal natočit znovu, dodala.