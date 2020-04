Pardubický soud začal projednávat loňskou dvojnásobnou vraždu

Pardubice - Na pobočce krajského soudu v Pardubicích dnes začalo hlavní líčení v případu Maksyma Andrijeva z Ukrajiny obžalovaného z dvojnásobné vraždy. Loni 17. listopadu večer podle spisu na ubytovně v Opatovicích nad Labem ubodal dva ukrajinské dělníky. Policie ho zadržela o dva dny později na polsko-ukrajinských hranicích v autobuse, snažil se uprchnout na Ukrajinu.

Dnes třiatřicetiletý Andrijev, v obžalobě uváděný jako Maksym Andreiev, přijel do České republiky loni 6. října za prací. Během oslavy první výplaty se v opilosti dostal do hádky s dvěma dalšími Ukrajinci ve věku 43 a 53 let, spory s nimi měl už dříve. Oba podle obžalovaného uráželi jeho rodinu a posmívali se jeho původu ze Záporoží a s ním spojeným kozákům. Konflikt skončil rvačkou, po níž Andrijev z místnosti odešel. Později na něj muži čekali v koupelně, jeden z nich s nožem.

Obžalovaný vypověděl, že mu nůž vytrhl z ruky a snažil se utéci, oba jej však pronásledovali a útočili na něj. Aby se jim ubránil, každého třikrát až čtyřikrát bodl, ale ne vážně, a také jim nastříkal do obličeje obranný sprej. Muži leželi na podlaze, ale žili, Andrijev nůž otřel a dal jej jednomu z nich do ruky. Pak si vzal věci, odešel z ubytovny a vlakem dojel přes Hradec Králové do Prahy, kde si koupil jízdenku do Kyjeva.

"Neměl jsem ponětí, že zemřeli. Byl to pro mne šok," řekl dnes před soudem.

Předvolaní znalci vypověděli, že mladšímu muži zasadil 19 bodných a řezných ran nožem a staršímu muži šest. Oba zemřeli kvůli zranění srdce během několika desítek vteřin či jednotek minut. Podle Andrijeva muže po jeho odchodu zabil nějaký skrytý nepřítel a vinu svedl na něj. Tvrdil, že některá zranění vznikla až po jejich smrti, to však znalci vyloučili. Nedokázal také uspokojivě vysvětlit, proč jeden z mrtvých měl stále v ruce nůž, kterým údajně kdosi další muže usmrtil. Sanitku po činu nezavolal, věřil, že se o to postará někdo jiný z ubytovny.

Za dvojnásobnou vraždu mu hrozí 15 až 20 let ve vězení nebo výjimečný trest. Jednání je plánované i na 16. dubna.