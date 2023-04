Pardubický soud poslal mladíka za dva vražedné útoky na 28 let do vězení

Pardubice - Pardubický soud poslal na 28 let do vězení mladíka, který loni v březnu u Chotěboře na Havlíčkobrodsku zavraždil muže. Předtím se v listopadu 2021 ještě jako mladistvý pokusil u Rozsochatce na Havlíčkobrodsku zabít taxikáře. Musí také absolvovat ochranné psychiatrické léčení v ambulantní formě a nahradit škodu a nemajetkovou újmu řidiči taxíku a příbuzným mrtvého. Státní zástupkyně pro Jiřího Baloga navrhovala výjimečný trest 30 let vězení. Rozsudek není pravomocný, obhájce i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Balog podle spisu 5. listopadu 2021 nastoupil v Havlíčkově Brodě do taxíku. Ze zadního sedadla za jízdy bodl řidiče do krku nožem, který si vezl v batohu. Když se napadenému podařilo vůz zastavit, pokračoval Balog útokem na břicho. Muž se bránil, vytrhl mu nůž, přičemž se pořezal, Balog ho pak ze sedadla spolujezdce napadal pěstmi. Taxikáři se podařilo otevřít dveře a utéct, i když ho útočník ještě několik set metrů pronásledoval.

Řidič utrpěl dvě menší poranění na krku, oděrky na horní části hrudníku a na břiše, řezné rány na ruce a prstech. Musel být ošetřen v nemocnici a nezemřel jen díky aktivní obraně. Balog se po činu vrátil k autu, a i když neměl řidičský průkaz a byl pod vlivem alkoholu a marihuany, projel Chotěboří a u blízké Nové Vsi havaroval. Vůz nechal a místě, vzal z něj řidičův mobil, klíče, sluchátka, cigarety, peněženku, platební karty a doklady. Útok na taxikáře nejdřív policie řešila jako loupež s těžkou újmou na zdraví, teprve později čin překvalifikovala na pokus o vraždu. Soud tehdy návrh na vzetí do vazby odmítl.

Loni v březnu pak Balog vylákal do lesa u Chotěboře známého pod záminkou, že si spolu zakouří marihuanu. Na schůzku si vzal kuchyňský nůž a rukavice. Muži zasadil nejméně 11 ran do krku a nad levou klíční kost, což způsobilo kolaps levé plíce a protětí velkých cév krku a hrudníku. Smrt nastala následkem šoku po bodnořezných poraněních. Zavražděnému vzal reproduktor a mobil, který později zahodil, zakrvácené tričko odložil do kontejneru. Druhý den o činu řekl rodině, ta se pokusila napadeného najít v naději, že ještě žije, avšak nepodařilo se jí to, otec obžalovaného pak přivolal policii. Tentokrát už útočník skončil ve vazební věznici.

Předsedkyně senátu Anna Sobotková obžalovanému neuvěřila jeho deklarovanou lítost a obrácení na víru ve vazbě. "Ve vašem osobnostním nastavení je to, že účelově lžete a účelově sebe vykreslujete jako někoho, kdo je něco víc, kdo je nade všemi, kdo je chytřejší. Nelíbilo se vám, když to znalkyně řekly, protože jste se už změnil a ušel jste dlouhou cestu. Nás jste po té dlouhé cestě nazval prostým lidem, který vás nemůže pochopit. Ano, je to tak, nemůžeme pochopit, že jste někoho bez svědomí připravil o život. Poté, co jste se pokusil připravit o život taxikáře, jste se dopustil druhého skutku, který už měl fatální důsledky," řekla Sobotková. Podle ní je možnost Balogovy nápravy málo pravděpodobná, ale není vyloučena. "Doufáme, že i přes své osobnostní složky v sobě najdete sílu a energii a skutečně se změníte," uvedla Sobotková.

Podle znalců z oboru psychiatrie a psychologie je Balog je za své činy odpovědný, i když trpí vážnou poruchou osobnosti. Projevuje se emoční nestabilitou, narcismem a poruchami chování. Má výrazně sníženou toleranci na emoční zátěž a frustraci, nesnese, aby byl kritizován a aby jeho vnitřní sebeobraz byl devalvován. Na kritiku reaguje agresí, někdy i obrácenou proti sobě. Rád vůči okolí dominuje, pokud narazí, dostane se do obranného a útočného postoje. Je výrazně impulzivní, negativní chování bagatelizuje, racionalizuje, svádí na podmínky mimo svou osobu a staví se do role oběti, čímž manipuluje okolím.

Soud také uložil Balogovi, aby zaplatil taxikáři asi 1,3 milionu korun za způsobenou škodu a nemajetkovou újmu. Další více než dva miliony korun má zaplatit příbuzným zavražděného muže. Podle Sobotkové jsou všechny požadavky velmi mírné.