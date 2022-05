Pardubická galerie připomíná oběti stanného práva v roce 1942

Pardubice - Galerie Mázhaus v Pardubicích dnes otevřela novou výstavu Hrdinové v pozadí, věnuje se zapomenutým osudům lidí z Pardubic, kteří položili životy za druhé světové války v boji za svobodu. K vidění bude do 26. června. ČTK to řekla ředitelka Turistického a informačního centra Pardubice Miloslava Christová. Město si letos připomíná 80 let od heydrichiády.

Fotogalerie

"Výstava bude nejen v přízemí Mázhausu, ale i ve sklepních prostorech zvaných Šatlava, které mohou návštěvníci po delší době opět vidět," dodala Christová. Výstava už je přístupná, ale vernisáž galerie naplánovala až na 12. května od 17:00.

V Pardubicích a okolí operovala od konce roku 1941 skupina Silver A, která měla za úkol navázat spojení s Londýnem a pomáhala s přípravou atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, který skupina Anthropoid provedla 24. května 1942.

Krátce po paravýsadku se Josef Valčík ze Silver A obrátil se spolupracovníky na automechanika Stanislava Tyce z Dražkovic u Pardubic. Tyc pak vezl vysílačku Libuše z Dražkovic do lomu Hluboká poblíž Ležáků. Za stanného práva v roce 1942 byl popraven na střelnici v Pardubicích. Dnes je tam Památník Zámeček.

U Bohuslava a Anny Konvalinkových z Pardubic parašutisté občas přespávali. Bohuslava rovněž Němci po vlně zatýkání v roce 1942 odsoudili a následně zastřelili na Zámečku, Annu odvezli z vyšetřovací vazby do Osvětimi, kde téhož roku zemřela.

Konvalinka pracoval jako domovník v domě advokáta Vladimíra Žváčka. U něj v bytě se parašutisté a jejich spolupracovníci scházeli. Manželé Žváčkovi dva měsíce po atentátu na Heydricha Němci zatkli a později popravili na Zámečku.

Josef Chrbolka byl bratrancem Věry Junkové, která v lednu 1942 do jeho domu zavedla radistu Jiřího Potůčka ze Silver A. O měsíc později v komíně svého domu Chrbolka ukryl vysílačku Libuše. Chrbolka pomáhal parašutistům i v dalších měsících, popraven byl na Zámečku.

Naopak Paraska Duminová podle dostupných zjištění odbojářkou nebyla. Pracovala v Pardubicích jako posluhovačka. Na dnešním náměstí Republiky dělníci v době stanného práva opravovali dřevěnou konstrukci v podobě říšské orlice, která tam v období nacistické okupace stála jako propagace Německého červeného kříže.

"To děláte pro Heydricha?" zeptala se údajně žena. Uslyšel ji neznámý udavač. Možná i nevinně myšlená věta v období stanného práva stačila k tomu, aby Duminovou soud odsoudil za schvalování atentátu k trestu smrti. Němci ji také zastřelili na Zámečku.

Na pardubické střelnici v létě 1942 Němci postupně zastřelili 194 ležáckých obyvatel či odbojářů. Nejmladší oběti bylo 15 let. Od roku 1949 je na místě pomník, následně také památník s expozicí.