Pardubic - Dres Pardubic budou nově oblékat obránce Oscar Eklund a útočník Brian Ihnacak, v posledním týmu hokejové extraligy naopak skončili Ty Wishart a Sacha Treille. V rámci změn v kádru si navíc Dynamo stáhlo z Litoměřic odchovance Daniela Voženílka.

Třicetiletý Eklund, který má na kontě i několik startů za Švédsko, hájil dosud barvy JYP Jyväskylä. Vedle finské a švédské nejvyšší soutěže okusil v kariéře i německou ligu - sezonu 2017/18 odehrál za Iserlohn. V tomto ročníku nastoupil do 16 zápasů a připsal si tři body (1+2).

S Východočechy se dohodl na spolupráci do konce sezony s opcí na příští ročník. "Hovořil jsem o něm i s jeho nedávným spoluhráčem z Jyväskylä Davidem Tomáškem. Jedná se o technického obránce, které je dobrý na puku a silný v přesilovkách. Má kvalitní rozehrávku a čtení hry. Věřím, že nám v defenzivě výrazně pomůže," uvedl generální manažer Dynama Dušan Salfický.

O tři roky starší italský reprezentant s kanadským pasem Ihnacak ještě nedávno v extralize působil. Syn bývalého československého reprezentanta a útočníka pražské Sparty, jenž to dotáhl až do NHL, odehrál sezonu za Hradec Králové, další za Spartu a v ročníku 2017/18 sehrál 18 utkání za Litvínov, než odešel do Švýcarska. Celkem včetně play off odehrál v Česku 116 zápasů a připsal si 74 bodů za 34 branek a 40 asistencí.

V této sezoně zatím Ihnacak nikde nehrál. "Prozatím jsme se dohodli na Brianově působení do konce sezony s tím, že obě strany si nechaly prostor pro další pokračování. Angažujeme jej pro jeho hokejové kvality, je bodujícím centrem, a povahové vlastnosti. Dokáže si zjednat prostor na ledě i v kabině. Přesně to od něho očekáváme," prohlásil Salfický.

Pardubice se naopak rozloučily s Wishartem a Treillem. "V poslední době se vlivem různých důvodů neobjevovali v sestavě. Snažili jsme se udržet pozice, a tak jsme po odchodu obránce s útočníkem hledali stejné posty," řekl Salfický.

Dvaadvacetiletý Voženílek už se v extralize během této sezony mihl ve dvou zápasech. Jinak byl oporou Litoměřic, za které odehrál 37 zápasů a nastřádal 26 bodů díky 12 gólům a 14 nahrávkám.