Pardubice zvítězily v Liberci 4:3 a znovu vedou extraligu

Utkání 37. kola hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice, 13. ledna 2023 v Liberci.Zleva Michael Frolík z Liberce, Martin Bučko a brankář Roman Will oba z Pardubic. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Hokejisté Pardubic zvítězili v utkání 37. extraligového kola na ledě Liberce 4:3. Dynamo tak využilo zaváhání Vítkovic s Kladnem a vrátilo se na první místo tabulky. Domácí Bílí Tygři třikrát dotáhli vedení Východočechů, v čase 59:49 však definitivně rozhodl útočník Robert Kousal.

Utkání nezačalo pro domácí vůbec šťastně. Již po půlminutě byl vyloučen Nedomlel a hostům stačilo pouhých 17 sekund na využití přesilovky. Po ose Paulovič, Kousal doputoval puk na hůl Radila, který zamířil přesně k tyči Kváčovy branky. Domácí se ale rychle oklepali a hnali se za vyrovnáním.

V polovině první třetiny se jim v přesilovce podařilo srovnat krok. Po střele Vlacha vyrazil Will puk do výšky a hráči ztratili přehled, kde vlastně je. Nejrychleji se zorientoval Melancon, přihrál Filippimu a domácí centr pohodlně skóroval do poloprázdné branky. V závěru třetiny mohl překlopit vedení zpět na stranu Pardubic Vondráček, ale Kváča svůj tým podržel.

I druhé dějství začali lépe hosté. Ve 24. minutě si Čerešňák našel puk u modré čáry a prostřelil Kváču. Hosté pokračovali v tlaku a vytěžili z něj přesilovku. Domácí se ubránili, poté z rychlého kontru tvrdě vypálil Nedomlel a mohl se radovat ze své první branky v libereckém dresu - 2:2.

Ve veliké šanci byl ve 34. minutě domácí Ordoš, ale z půl metru přestřelil branku. Pořekadlo nedáš - dostaneš opět zafungovalo. Při signalizované výhodě dostal hosty do vedení Sedlák.

Gól do šatny domácí nepoložil. Ve třetím dějství si od prvních minut vytvořili tlak a šli za vyrovnáním. Povedlo se jim to ve 48. minutě, kdy Flynn tvrdou ranou zakončil přesilovkovou kombinaci a začínalo se od začátku.

Minutu a půl před koncem byl vyloučen domácí bek Nedomlel a pardubické komando nabídnutou příležitost využilo. Pouhých 11 sekund před sirénou vstřelil vítěznou branku Kousal.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Augusta (Liberec): "Hráči to dnes odfárali, odmakali, hráli opravdu výborné utkání. Hráli jsme proti velice kvalitnímu soupeři a ten závěr byl krutý."

Marek Zadina (Pardubice): "Myslím, že jsme viděli velice dobré a rychlé utkání, bylo to nahoru dolů. Liberec hrál dobře systémově. Padlo hodně branek. Rozhodly speciální týmy, proměnili jsme dvě přesilovky, Liberec také dvě. Ubránili jsme oslabení čtyři minuty. Bylo dobré, že jsme v zápase vždy vedli, Liberec srovnával v přesilovce, ale my jsme si za tím šli a přiklonilo se to k nám, když jsme 11 sekund před koncem proměnili přesilovku. Myslím, že jsme byli o ten chlup lepší než Liberec a vítězství jsme si zasloužili."

Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Filippi, 29. Nedomlel (Filippi, A. Dlouhý), 48. Flynn (Balinskis, A. Najman) - 1. Radil (R. Kousal, Paulovič), 24. Čerešňák (Sedlák), 40. Sedlák (Cienciala, Čerešňák), 60. R. Kousal. Rozhodčí: Kika, J. Ondráček - J. Ondráček II, Hnát. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:2. Diváci: 6102.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Kolmann, Štibingr, Derner, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Ordoš - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír, Jenčovský. Trenér: P. Augusta.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, Vála, J. Kolář - Hyka, Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - T. Zeman, Poulíček, Paulovič - Vondráček, A. Musil, Štetka. Trenér: R. Rulík.