Pardubice zdolaly po boji Třinec, v prodloužení rozhodl Poulíček

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili ve 12. kole extraligy Třinec 4:3 v prodloužení. Dynamo v duelu lídra a hlavního favorita soutěže s úřadujícím mistrem promarnilo vedení 3:1 po dvou třetinách, ale v čase 63:31 rozhodl Patrik Poulíček. Východočeši tak zvítězili popáté za sebou a uhájili první místo v tabulce, kterou vedou o skóre před Litvínovem. Třemi body za gól a dvě asistence se pod úspěch domácích podepsal nejlepší extraligový střelec Lukáš Radil.

Dvoubrankový náskok získali Pardubičtí už v první třetině, v níž dvakrát skórovali. Ve čtvrté minutě se dostali k puku v útočném pásmu a po střele Kousala a zákroku Kacetla nakonec dopravil puk do branky Radil. O druhý zásah se v 15. minutě postaral obránce Vála, jenž se po přihrávce Kousala trefil přesně od modré čáry.

Vzápětí mohl snížit třinecký Vrána, ale v přímém souboji měl navrch brankář Will. Těsně před přestávkou se v další šanci domácích objevil Vondráček, částečně odkrytou branku však minul.

Dynamo nastoupilo do druhé třetiny s dvougólovým náskokem, který však vydržel pouze 38 sekund. Obránce Polášek našel před brankou Růžičku, jenž dotlačil puk za gólmana Willa. Ve 28. minutě následovala využitá přesilovka Pardubic, při které do horního roku třinecké branky pálil Čerešňák. Při početní výhodě Třince se hosté neprosadili, střelu Růžičky kryl Will.

Pardubický gólman zaváhal ve 43. minutě za brankou s rozehrávkou, hosté se dostali k puku a Pánik bez problémů zakončil do prázdné branky. Za dalších 50 sekund už bylo vyrovnáno. Smithovu střelu tečoval Kurovský, celou situaci rozhodčí kontrolovali u videa kvůli případné hře vysokou holí, ale branku uznali.

Vyrovnaná bitva pokračovala mimo jiné pardubickou nevyužitou přesilovkou či závěrečným náporem Dynama. Stav 3:3 se už ale nezměnil, a tak následovalo prodloužení. V něm mohly rozhodnout oba celky, nakonec v 64. minutě udeřil přesnou střelou Poulíček. Pardubice oslavily desátou výhru, nadále platí, že od začátku ročníku ještě nevyšly ani jednou naprázdno.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Pardubice): "Mně se líbila naše první třetina, kdy jsme vstřelili dva góly a mohli dát na 3:0, když jsme prohodili kotouč místo do prázdné branky do rohu. Ve druhé třetině jsme inkasovali lacinou branku, což se dá říct o všech gólech. Ty jsme dnes soupeři darovali. Celkově jsme ale zápas odmakali, je těžké hrát proti soupeři, který je dlouho pospolu a ví, co obnáší vyhrávat. Jsme rádi za dva body, které nám podle mě patří. Věřím tomu, že jsme byli lepší. Je to ponaučení, že se musí hrát šedesát minut nadoraz, bez toho se body nebudou kumulovat. Souhlasím, že se hrálo ve výborné atmosféře, oba týmy se vydaly a chtěly vyhrát."

Zdeněk Moták (Třinec): "Myslím, že to byl zápas hodný úřadujícího mistra a aktuálního lídra tabulky, navíc v kvalitní divácké kulise. První třetina nám moc nevyšla, byli jsme všude později a prohrávali osobní souboje. Druhá třetina byla o něco lepší, bohužel jsme tam měli situace v našem oslabení. Výborně jsme pak vstoupili do třetí části, dali jsme dva góly a měli ještě šance, které jsme neproměnili. V posledních minutách se nám podařilo ubránit přesilovou hru soupeře a závěrečný tlak. Prodloužení se mi hodnotí těžce, protože jsme neproměnili jednoznačnou šanci a sami inkasovali, když jsme ztratili puk dva metry za modrou čárou. To by se nám nemělo stávat, domácím gratuluji k bodu navíc."

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 4:3 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Radil (R. Kousal, T. Zohorna), 15. Vála (R. Kousal, Radil), 28. Čerešňák (Radil), 64. Poulíček (Radil) - 21. M. Růžička (Polášek), 43. Pánik (M. Růžička), 44. Kurovský (Smith, L. Hudáček). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Klouček, Bohuněk. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 9982.

Sestavy:

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Hyka, L. Sedlák, M. Kaut - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Pochobradský, Cienciala, Říčka - Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Varaďa.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Polášek, Marian Adámek, Nedomlel, Kundrátek - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Walega, L. Hudáček, A. Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, Miloš Roman - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.