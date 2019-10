Pardubice zdolaly Liberec, výhru 3:2 zařídil dvougólový Tybor

Pardubice - Souboj prvního a posledního týmu extraligové tabulky měl překvapivého vítěze. Pardubice udolaly v 9. kole Liberec zejména díky dvěma brankám slovenského útočníka Radoslava Tybora a také skvělému výkonu brankáře Ondřeje Kacetla, který pochytal řadu šancí Bílých Tygrů. Dynamo vyhrálo na domácím ledě podruhé za sebou a odlepilo se ode dna tabulky. Liberec naopak přišel o první místo, na kterém ho vystřídal Třinec.

"Kdybych si počítal šance, tak jsem těch gólu mohl dát ještě víc. Měj jsem opravdu čisté gólovky, ale pro nás jsou v tuhle chvíli důležité tři body," prohlásil úspěšný střelec Tybor.

Kolem pardubického klubu bylo v týdnu rušno. Vedení Dynama potvrdilo ve funkci hlavního trenéra Radka Bělohlava, přesto na vlastní žádost skončil kapitán Tomáš Rolinek, který měl spory především s předchozím koučem Lubinou. Liberecké střídačce při zdravotních obtížích Patrika Augusty šéfoval Jiří Kudrna. K ruce měl trenéra Benátek nad Jizerou Valdemara Jiruše.

Fanoušci Pardubic ještě před začátkem zápasu několikrát vyvolávali Rolinkovo jméno, ale na ledě to vypadalo, že hráče Dynama události posledních dní nijak nezasáhly. S favoritem hráli vyrovnanou partii a v sedmé minutě je s koncem přesilovky poslal do vedení Kloz, který se trefil nad Schwarzovo rameno.

Liberec poté zapnul a v permanenci byl především Kacetl, který likvidoval jednu šanci za druhou. Dvakrát to po výjezdu z roku zkoušel Jelínek, neuspěl ale ani osamocený Hudáček. Pardubický gólman kapituloval až ve 13. minutě, kdy se po úniku trefil Birner. Bílí Tygři poté měli i další slibné možnosti, jenže Bulíř pálil pouze do Kacetla a Filippi v přesilovce minul odkrytou část branky.

Svižný zápas plný pohledných momentů pokračoval i ve druhé třetině. Dynamo zahrozilo šancí Matýse a pak se hlavní dění smrsklo na souboje libereckých útočníků s Kacetlem. Postupně na něm ve stoprocentních šancích ztroskotali Hudáček, Zachar a Lenc. Zákonitě tak přišel trest. V závěru druhé části Dynamo využilo dvě přesilovky během 74 vteřin. Radoslav Tybor nejprve dorazil kotouč do sítě z předbrankového prostoru a na 3:1 zvýšil tečí Kousalovy nabídky.

Slovenský útočník mohl ve 45. minutě dokonat hattrick, ale při přečíslení dvou proti jednomu mu kotouč přeskočil hokejku. Liberec tak zůstával na dostřel a jejich naděje na bodový zisk ještě zvýšil v 50. minutě gólem nehlídaný Birner. Bílí Tygři měli od té chvíle soustavný tlak, ale bez velkých šancí, naopak svůj třetí gól mohl znovu přidat Tybor. Liberec kýženou vyrovnávací branku nevstřelil ani při zkrácené přesilovce, kterou posílil odvoláním brankáře.

"Dneska tam byla obrovská touha, obětavost a chuť vyhrát. Podali jsme celkově výborný výkon, obránci padali do střel, hlídali si střelce a dokázali jsme ubránit přesilovky. Zároveň ty naše jsme sehráli skvěle," ocenil práci týmu brankář Ondřej Kacetl.

"Věděli jsme, co nás v Pardubicích čeká. Hrály jednoduchý, ale kvalitní hokej. My jsme měli spoustu šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. Rozhodla nedisciplinovanost a speciální týmy. Dostali jsme góly v přesilovkách a my jsme naopak žádnou nevyužili," ohlédl se za utkáním hostující útočník Michal Birner.

Hlasy trenérů po utkání:

Radek Bělohlav (Pardubice): "Dali jsme tři góly v přesilovkách, což je velký nadstandard. Snažili jsme se na tom pracovat a měli jsme i štěstí. Dá se říct, že jsme tomu šli naproti. Udělali jsme spoustu chyb, ale nahradili to bojovností a máme tři body s týmem, jako je Liberec. Mužstvo si zaslouží poděkování, že se o to popralo do poslední minuty."

Jiří Kudrna (Liberec): "Dnešní utkání rozhodly přesilovky. Pardubice je sehrály dobře a daly v nich prakticky všechny tři góly, naopak my jsme ty svoje neproměnili, přestože nám v minulých zápasech pomohly. Ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí, a kdybychom je proměnili, tak by domácí znervózněli. Je to škoda."

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. J. Kloz (Kusý, Poulíček), 39. Tybor (R. Kousal, Hovorka), 40. Tybor (R. Kousal, J. Kolář) - 13. Birner (L. Hudáček, Hanousek), 50. Birner (Bulíř). Rozhodčí: Horák, Hradil - Kis, Lučan. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. Diváci: 7253.

Sestavy:

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Piché - Tybor, R. Kousal, Mandát - Hovorka, Blümel, M. Látal - Poulíček, J. Kloz, Kusý - O. Matýs, Pochobradský, Machala. Trenéři: Bělohlav, Janecký a Čáslava.

Liberec: Schwarz - Šmíd, Hanousek, Derner, Havlín, Kotvan, Graborenko, Knot - Birner, Bulíř, L. Hudáček - Marosz, Filippi, Lenc - L. Krenželok, P. Jelínek, Ordoš - J. Vlach, A. Musil, Zachar. Trenéři: Jiří Kudrna a Jiruš.