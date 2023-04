Pardubice vyhrály v Třinci a vynutily si sedmý zápas

Třinec - Hokejisté Pardubic zvítězili v šestém semifinále play off extraligy na ledě mistrovského Třince 5:3 a vynutili si páteční domácí rozhodující zápas. Vítěz základní části vedl už ve 14. minutě díky gólům obránce Ondřeje Vály a útočníků Daniela Rákose a Tomáše Vondráčka 3:0. Ve druhé třetině zvýšil Tomáš Zohorna. V závěrečném dějství bek Adam Smith a forvardi Libor Hudáček s Andrejem Nestrašilem utkání zdramatizovali, ale Dynamo při power play výhru pojistilo. Tři asistence si za vítěze připsal Robert Kousal. Šampion z posledních tří dohraných ročníků promarnil šanci dovršit pátý postup do finále za sebou.

Třinec nastoupil bez kapitána Petra Vrány a naopak do sestavy se po dvouzápasové absenci vrátil nejlepší střelec základní části Marko Daňo. Kouč Dynama Radim Rulík mohl po dvou zápasech opět zařadit kapitána Patrika Poulíčka a nenastoupil Jan Mandát.

Hosté se už po 34 sekundách museli bránit při Dvořákově vyloučení a Oceláři měli možnosti v přesilové hře otevřít skóre. Hudáček trefil z levého kruhu horní tyč a potom neuspěl před Willem s dorážkou Chmielewski. V čase 3:40 se z vedení naopak radovalo Dynamo. Válovu střelu od modré čáry tečoval mimo dosah Kacetla bránící Dravecký. Za 62 vteřin už měly Pardubice dvoubrankový náskok. Čerešňák při svém výpadu nabil zpoza branky mezi kruhy Rákosovi, který se trefil do levého horního rohu. Dočkal se v extralize první trefy od 1. prosince 2021 po 62 zápasech.

V 7. minutě se po Vondráčkově krosčeku do zad dlouho zvedal z ledu Hudáček, ale sudí Jeřábek s Pražákem zákrok nepotrestali. Třinecký útočník se pak vrátil do hry, hosté naopak pokračovali bez Ciencialy, jenž odstoupil s pochroumaným kolenem. V čase 13:13 udeřily opět Pardubice: Košťálkovu střelu od modré čáry tečoval před Kacetlem Vondráček. Oceláři se neprosadili ani při vyloučení Adama Musila.

Od druhé třetiny nahradil Kacetla v brance Mazanec, kouč Zdeněk Moták zamíchal i složením útoků, ale Pardubice byly nadále nebezpečnější a Třinec se těžko prosazoval před Willa. Ve 27. minutě jej sice ohrozil z přečíslení střelou z levého kruhu Daňa, ale Dynamo domácí v druhé části přestřílelo v poměru 12:2. V 31. minutě pomohla při Daňově trestu Mazancovi horní tyč po střele Zohorny, který 89 sekund před druhou pauzou v přečíslení po Kousalově přihrávce z pravého kruhu zamířil do odkryté branky.

Třinec se dočkal snížení ve 44. minutě, když se po Hudáčkově akci prosadil před Willem Smith a kanadský obránce se ve 23. utkání v české extraligy dočkal premiérové branky. Potom Willa při Čerešňákově vyloučení neprostřelil zblízka Daňo. Na druhé straně nedotáhl brejk k zakončení Sedlák.

V 50. minutě střelou z levého kruhu snížil Hudáček na 2:4 a při Košťálkově trestu se Oceláři v čase 53:27 přiblížili na rozdíl jediného gólu. Daňo ještě před prázdnou brankou trefil Dvořákovu brusli, ale Nestrašil už skóroval. Jeho pokus zachytil Will lapačkou až za brankovou čárou, což sudí Jeřábek s Pražákem ověřili u videa. V závěrečné power play 63 sekund před koncem potvrdil výhru Pardubic do prázdné branky Radil.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): "Udělali jsme v první a druhé třetině až příliš mnoho chyb, které byly bohužel potrestány. Ani závěr, třetí třetina, která byla z našeho pohledu výborná, to nespravila."

Radim Rulík (Pardubice): "Nám se povedl vstup do zápasu. První polovina utkání, dá se říci dvě třetiny, byly z našeho pohledu skvělé, protože jsme vedli 4:0. Apelovali jsme na mužstvo, že kdybychom dostali gól v prvních pěti minutách (třetí třetiny), že to bude ještě sakra těžké. A taky bylo, ale uhájili jsme to obětavostí a týmovým výkonem. Je úplně jedno, jak to skončilo. Jestli o gól, o dva nebo jakkoli. Hraje se na vítězství. Jsme si strašně přáli vrátit sérii ještě do Pardubic a za to jsme rádi."

Semifinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 44. Smith (L. Hudáček, Marinčin), 50. L. Hudáček (Čukste), 54. Nestrašil (Marcinko, M. Růžička) - 4. Vála (R. Kousal, T. Zohorna), 5. Rákos (Čerešňák, Říčka), 14. Vondráček (Košťálek, Paulovič), 39. T. Zohorna (R. Kousal), 59. Radil (R. Kousal). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Ondráček, Rampír. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:3.

Třinec: Kacetl (21. Mazanec) - Marinčin, Smith, Čukste, J. Jeřábek, Marian Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Chmielewski - Kurovský, Miloš Roman, Nestrašil - Daňo, D. Voženílek, L. Hudáček - Hrňa, Dravecký, Svačina. Trenér: Moták.

Pardubice: Will - Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála, od 21. navíc Hrádek - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Vondráček, Poulíšek, A. Musil - Paulovič, Rákos, Říčka. Trenér: R. Rulík.