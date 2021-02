Pardubice vyhrály v Teplicích 1:0 a posunuly se na sedmé místo

Teplice - Fotbalisté Pardubic zvítězily v 18. kole první ligy v Teplicích 1:0 a díky druhému triumfu v soutěži za sebou se posunuly na sedmé místo. Výhru vystřelil nováčkovi v 51. minutě premiérovým gólem v lize Brazilec Cadu. Teplice nevyhrály čtyři kola po sobě a zůstaly na 14. pozici.

V teplické brance si ligový debut odbyl dvaadvacetiletý Čtvrtečka. Navzdory nelehkému terénu byla v prvním poločase k vidění poměrně svižná hra s několika slibnými možnostmi, ale žádná z nich se neujala.

Už ve druhé minutě se po vpádu do šestnáctky pokusil vypálit teplický Moulis, vzápětí na druhé straně z pěti metrů hlavičkoval Tischler. V obou případech si bližší tyč gólmani pohlídali.

Hra se přelévala ze strany na stranu, hosté se však zdáli být v souhře přesnější a především po ostrých centrech Čelůstky z levé strany si vytvářeli prostor v pokutovém území, jenže v nejlepší pozici Kostka branku přestřelil. Ani střely zpoza vápna se neujaly. Hostující Cadu zakončil vedle, domácí Mareš po rychlém brejku svůj oblouček poslal nad břevno.

Krátce po pauze v 51. minutě vypálil záložník Cadu zpoza šestnáctky nádhernou ránu do horního rohu teplické branky a Čtvrtečka inkasoval. Domácí mohli o to více litovat slibného vstupu do druhého poločasu, kdy se marně pokoušeli skóre změnit při sérii tří rohů Moulise i Řezníčkově ráně.

Teplice se snažily vyrovnat, ale narážely na dobře bránící pardubickou obranu. Navíc musely opakovaně odolávat rychlým kontrům a také standardním situacím soupeře. Při jedné z nich v 70. minutě byli hosté blízko k druhé brance, jenže obránce Vondrášek při pokusu Hlavatého zastoupil na brankové čáře Čtvrtečka. Druhý gól mohl přidat v závěru Tischler, jeho střele však zabránil v cestě do branky Gabriel.

Severočeši, kteří v jarní části soutěže získaly pouze bod a ve třech ze čtyř zápasů neskórovaly, prohrály s Pardubicemi i druhý vzájemný souboj v lize.

FK Teplice - FK Pardubice 0:1 (0:0)

Branka: 51. Cadu. Rozhodčí: Proske - Kotík, Pečenka - Ginzel (video). ŽK: Hyčka, Moulis, Gabriel - Hlavatý, P. Černý, Čihák. Bez diváků.

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Hyčka (75. Žitný) - Macej (63. D. Černý), Jukl, Trubač (82. T. Kučera), Moulis (82. Radosta) - Mareš, Řezníček. Trenér: R. Kučera.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Čihák - Tischler (90.+4 Sláma), Hlavatý, Kostka (90.+2 Huf), Cadu (83. Ewerton) - P. Černý (74. Solil). Trenér: Novotný.