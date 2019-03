Kladno - Hokejisté Pardubic vyhráli ve 2. kole baráže o extraligu na ledě Kladna vysoko 5:0 a také podruhé v boji o záchranu naplno bodovali. Rytíři s hvězdami Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem na první zisk čekají a stejně jako v pátek v Chomutově (0:2) se ani střelecky neprosadili. Výhru posledního týmu extraligy zařídili brankami Marek Hovorka, Ondřej Machala, Matouš Kratochvil, Jan Kloz a Lukoš Horký, čisté konto udržel gólman Ondřej Kacetl.

Kladno měla v úvodní třetině navrch, ale neuspěli dvakrát Plekanec, Zikmund, Strnad ani Hořava. V polovině úvodní části Rytíři nevyužili ani dvě přesilové hry v rychlém sledu po Hollandových faulech. Dynamo sice Kladno v úvodním dějství mírně přestřílelo, ale do vyložených příležitostí se nedostávalo.

V 15. minutě byl po Jágrově přihrávce v dobré střelecké příležitosti Plekanec, ale z pozice mezi kruhy minul. Na přelomu první a druhé třetiny se Kladno ubránilo při Vampolově vyloučení, kdy nebezpečně pálil Hovorka.

V úvodu druhé třetiny odolali Rytíři i při Zajícově pobytu na trestné lavici, Horkého pokus se otřel o levou tyč Cikánkovy branky. Další možnost měl už při plném počtu hráčů na ledě Ihnacak. Na druhé straně dvakrát během jednoho střídaní neuspěl v šanci kapitán Kladna Strnad a na Kacetla nevyzrál ani Machač.

Ve 28. minutě už Dynamo svou třetí přesilovou hru v utkání využilo. Při Říhově trestu nabil Ihnacak mezi kruhy Hovorkovi, který se trefil přesně k pravé tyči.

Za 62 sekund hosté zvýšili. Při tlaku Rytířů neuspěl v šanci Jágr a z brejku předložil Horký puk před odkrytou branku Machalovi, jenž snadno skóroval. Kladno se snažilo odpovědět marně. Dynamo se ubránilo i při Eklundově trestu a 53 sekund před druhou pauzou upravil na 3:0 z dorážky po Sýkorově bekhendovém pokusu Kratochvil.

Dynamo si hlídalo vedení a Kladno se nadále nemohlo prosadit. Nejdříve přečkalo Plekancův pobyt na trestné lavici a při Mandátově trestu i Perretův únik v oslabení, který zlikvidoval Cikánek. Snížit mohl v pokračující výhodě Melka, ale Kacetlovi pomohla levá tyč.

Další příležitosti Kladna neproměnili Redlich a opět Melka. Dynamo se sice při vyloučeních Vampoly a Melky neprosadilo ve 34 vteřin trvající přesilovce pěti proti třem, ale klasickou výhodu už zužitkoval z dorážky Kloz. V 58. minutě ještě dovršil debakl Rytířů po individuální akci Horký.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Druhý zápas po sobě jsme nedali gól a takhle nemůžeme uspět. Na začátku jsme nějaké šance měli a neproměnili jsme je. Jak Pardubice využily první přesilovku a daly na 2:0, tak už to byla spíš taková křeč. Soupeř si to dobře pohlídal dozadu a byl už pak lepší. V Chomutově jsme měli ještě více šancí a byly ještě větší, ale gól jsme nedali. Dnes to pokračovalo. Musíme teď v úterý doma porazit České Budějovice."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Důležité bylo, že jsme přečkali úvodní nápor domácích. Zvládli jsme dobře takticky první třetinu, drželi jsme se plánu, jak utkání chceme vést. Musím hráčům poděkovat, že to splnili a zápas takto zvládli. Vstup do baráže je důležitý, od něj se pak odvíjí vnitřní klid hráčů a mužstva. Pro nás je to pozitivní, ale jsou za námi jen dva zápasy a před námi dalších deset. Nemá cenu z toho dělat žádné velké závěry, musíme pracovat pořád stejně dál."

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 28. Hovorka (Ihnacak, P. Sýkora), 29. Machala (L. Horký), 40. M. Kratochvil (P. Sýkora, Ihnacak), 53. J. Kloz (Poulíček, P. Sýkora), 58. L. Horký (M. Kratochvil). Rozhodčí: Pražák, Hodek - Jindra, Zíka. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:2. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Sestavy:

Kladno: Cikánek - J. Říha, Kehar, A. Lakos, P. Hořava, B. Nash, Zajíc, Svedlund - Jágr, Plekanec, Redlich - Melka, Vampola, J. Strnad - Š. Jelínek, Machač, Zikmund - Kružík, T. Kaut, Kubík. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, J. Zdráhal, Porseland - P. Sýkora, Ihnacak, M. Kratochvil - Hovorka, Mandát, Rolinek - L. Horký, Poulíček, Machala - J. Kloz, Marosz, Perret. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.