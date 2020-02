Pardubice vyhrály v extralize potřetí v řadě

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v utkání 46. extraligového kola na domácím ledě Zlín 3:2 a poprvé v sezoně vyhráli tři utkání v řadě. Předchozí vzájemné zápasy v tomto ročníku ovládli Berani. Dynamo vedlo po první třetině o dvě branky, ale soupeř ve druhé části srovnal. Rozhodující gól vstřelil v 52. minutě při přesilovce Radoslav Tybor. Díky zaváhání Litvínova se Pardubice vzdálily od poslední příčky na rozdíl tří bodů.

Už po deseti sekundách se před hostujícím gólmanem Kašíkem zjevil osamocený Tybor, ale šanci mu překazil faul. Následnou přesilovku Dynamo nevyužilo, a tak skóre otevřel až ve čtvrté minutě Zacharčuk, který se při hře čtyři na čtyři prosadil ranou od modré čáry. Kantora poprvé zaměstnal Honejsek, ale neuspěl. Stejně dopadl o chvíli později dorážející Okál.

Dynamo bylo po většinu první třetiny aktivnější a velkou možnost zahodil Tybor, který po Vondrkově perfektním pasu před branku minul. Zlín se poté dostal na chvíli do tlaku a solidní příležitosti neproměnili Köhler a Novotný. V závěru první části předvedl při oslabení skvělou práci Poulíček, který přesprintoval celé hřiště, aby byl včas na zadní tyči, odkud usměrnil do sítě Vondrkův pas.

Druhá část byla z obou stran více bojovná, což z pohledu skóre hrálo do karet Zlínu. Ve 24. minutě Buchta pohotově dorazil do sítě puk vyražený Kantorem a snížil. Pardubice si mohly vzít dvoubrankové vedení zpět, jenže Vondrka v přečíslení dvou proti jednomu pálil pouze do Kašíka, a tak znovu udeřili hosté. Claireaux dostal ve 36. minutě mezi kruhy prostor ke střele a trefil se parádně pod horní tyčku.

Zcela otočit skóre mohli hosté při přesilovce na začátku třetí třetiny, ale Herman, Dufek i Okál své velké šance promarnili. Naopak Dynamo svou početní výhodu zužitkovalo, když se zblízka trefil Tybor, a osm minut před koncem znovu vedlo. Zlín vrhl síly do útoku, ale než si stačil vypracovat soustavný tlak, fauloval Buchta unikajícího Tybora a Pardubičtí si i díky početní převaze závěr zápasu pohlídali.

HC Dynamo Pardubice - PSG Berani Zlín 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Zacharčuk (Tybor, J. Kolář), 20. Poulíček (Vondrka, J. Kolář), 52. Tybor (Vondrka, J. Kolář) - 24. Buchta (Dufek, Claireaux), 37. Claireaux (Dufek). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:5, navíc Kubiš (Zlín) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7435.

Pardubice: Kantor - Ivan, J. Mikuš, J. Kolář, Zacharčuk, T. Voráček, Holland - Tybor, R. Kousal, Vondrka - Svačina, Poulíček, Mandát - M. Látal, Harju, Kusý - Paulovič, Rolinek, Blümel. Trenér: Razým.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Buchta, M. Novotný, Řezníček - Dufek, Claireaux, Herman - Šlahař, Honejsek, Okál - J. Ondráček, Fryšara, Köhler - P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda.