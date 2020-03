Pardubice vyhrály v Brně a slaví záchranu

Brno - Hokejisté Pardubic zvítězili v závěrečném kole základní části extraligy na ledě Komety 2:0 a zajistili účast v nejvyšší soutěži i v dalším ročníku. Vítěznou branku vstřelil v 18. minutě Patrik Poulíček. Výhru pojistil trefou do prázdné branky Tomáš Rolinek. Kometa i po porážce zůstala na šestém místě a ve čtvrtfinále se utká s pražskou Spartou, která bude mít v úvodu výhodu domácího prostředí.

Pardubice potřebovaly k jistotě záchrany minimálně bod a na cestě k němu od prvních minut spoléhaly na zabezpečenou obranu, dobře bránily střední pásmo a domácí hráče k ničemu vážnému nepustily. Výjimkou byla pěkná kombinace druhé pětky, na jejímž konci byl obránce Svozil, který ale zblízka Kantora nepřekonal.

Signálem k hostující ofenzívě byla prudká střela Tybora, s níž si Čiliak poradil, stejně jako s pokusem Rolinka a dorážkou Pauloviče. Hosté se za svoji aktivitu dočkali gólové odměny v 18. minutě, kdy pohlednou spolupráci druhého útoku zakončil Poulíček.

Na taktiku neprůchodné obrany středního pásma a rychlé brejky spoléhal sestupem ohrožený tým i v dalším průběhu zápasu. Na ofenzívně malátnou Kometu to stačilo. Ve 34. minutě byl blízko druhému pardubickému gólu Tybor, ale trefil jen horní tyč Čiliakovy branky. Na druhé straně se do ojedinělé příležitosti dostal Mueller, ale pověst kanonýra nepotvrdil.

Stejný obrázek nabídlo i poslední dějství. Pardubice stále skvěle bránily a Kometu do ničeho vážnějšího nepustily. I jediná přesilová hra se odehrála prakticky bez brněnské střely. Domácí sice v závěrečných minutách vyvinuli tlak na branku hostí, vyrovnat se jim ale nepodařilo. Naopak při power play potvrdil výhru Dynama Rolinek.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (Brno): "Bohužel to musím hodnotit stejně jako zápas s Kladnem. Takoví soupeři hodně bojují, jsou skvěle organizováni do defenzivy. My jsme se vůbec neprosadili, neměli jsme skoro žádné šance. Nebyli jsme ochotní hrát souboje tak, abychom v nich měli navrch. Pardubice byly v obranné fázi nekompromisní a obětavé, vůbec jsme se přes ně nedostali. Máme deset dní na to, abychom to v hráčích zlomili. Musíme začít úplně jinak, tento výkon byl tristní. Čtvrtfinále hrajeme se Spartou, bude to nejexponovanější série, která může v Brně a Praze být. O to víc věřím, že se nachystáme tak, aby na ledě létaly jiskry. Za poslední roky víme, co play off obnáší."

Milan Razým (Pardubice): "Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Byl to poslední zápas, ale pro nás bylo jakoby posledních už předchozích patnáct zápasů. Připravovali jsme se tak, aby kluci unesli tíhu okamžiku, protože takové duely se nehrají každý den. Kometa nám nedala nic zadarmo, přestáli jsme jejich přesilovku, dali jsme krásný první gól. V závěru jsme enormním úsilím všech hráčů dotáhli zápas do vítězného konce. Třešinkou na dortu je vychytaná nula Pavla Kantora, chytal skvěle nejen dnes. A kdo jiný by měl dát poslední gól, než Tomáš Rolinek, který odvedl pro tým neskutečné penzum práce."