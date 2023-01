Pardubice vyhrály v Brně 4:1 a udržely si vedení v extralize

Brno - Hokejisté Pardubic zvítězili ve 36. kole extraligy v Brně 4:1 a v čele tabulky si udrželi dvoubrankový náskok před Vítkovicemi, které sehrály o zápas více. O své čtvrté výhře v řadě rozhodli Východočeši dvěma brankami v úvodu druhého dějství a pojistili ji trefou do prázdné branky při power play domácích. Pardubice porazily Brno podruhé v sezoně, poprvé ale s plným bodovým ziskem. Kometa po druhé porážce za sebou klesla na 10. místo o skóre za Litvínov.

Brňané nastoupili v silně pozměněných útočných formacích, ale na jejich aktivitě směrem dopředu to nebylo znát. Vytvořili si tlak i šance, skóre mohli otevřít ve třetí minutě Holík a v sedmé Koblížek, jenže na Willa zblízka nevyzráli.

Pardubice nápor ustály a využily hned první příležitost: po brejku dva na jednoho střílel Cienciala, Čiliak puk vyrazil před sebe a za jeho záda jej poslal Sedlák.

Brno pokračovalo v nátlakové hře, koncovka však byla jeho slabinou a k vyrovnání nevedla ani přesilová hra.

O výsledku duelu rozhodl úvod druhé třetiny. Kometa se opět snažila o otevřenou partii, jenže jí chyběl nápad, důraz a lepší koncovka. Zato hostům stačily opět efektivní a přesně vedené útočné akce, aby své vedení po trefách Kousala a Koláře navýšili na 3:0.

Brno nepostavily na nohy ani tři přesilové hry v druhém dějství, Pardubičtí je bez problémů ustáli a s dobře organizovanou defenzívou měli zápas plně pod kontrolou.

Domácí se gólové odměny za snahu dočkali ve 47. minutě, kdy individuální akci zakončil střelou mezi betony Flek. To je povzbudilo k dalšímu náporu, velkou šanci měl Holík, obrana Východočechů ale další komplikace nepřipustila, ustála i více než tříminutovou power play domácích a 55 sekund před koncem dal čtvrtý gól do prázdné branky Zohorna.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Modrý (Brno): "Myslím si, že jsme nehráli tak nekvalitní utkání, ale chyběla nám efektivita a hlavně koncovka. V tom nás Pardubice jednoznačně předčily. Neměly tolik šancí, ale mají rozdílové hokejisty, kteří dostali svůj tým do klidu. Nám chybí sebevědomí a to bylo klíčovým faktorem duelu. Teď nás čeká další těžká série, musíme zapracovat na detailech hry a hlavně na psychice hráčů."

Marek Zadina (Pardubice): "Vstoupili jsme do utkání velmi dobře, dali jsme první gól, což byl náš dílčí cíl. Hráli jsme dobrý hokej, měli jsme pohyb, soupeře jsme zatlačili, pokračovali jsme ve druhé třetině dvěma góly, tým se zklidnil, hráli jsme agresivně, systémově. Brno se dostalo na koně kontaktním gólem, nás podržel brankář Will a jsem rád, že si vezeme domů tři body. Byl to poslední zápas, který jsme vedli my asistenti, v pondělí se k týmu připojí Radim Rulík a povede tým v úterním šlágru proti Spartě."

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 47. Flek (K. Pospíšil, Kučeřík) - 8. Sedlák (Cienciala, J. Kolář), 21. R. Kousal (Radil, T. Zohorna), 25. J. Kolář (Rohlík, Herčík), 60. T. Zohorna (Čerešňák). Rozhodčí: Šír, Stano (SR) - Rampír, Synek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 6467.

Sestavy:

Brno: Čiliak (41. D. Furch) - Kundrátek, Ščotka, Holland, Kučeřík, Hrbas, Ďaloga, Gulaši - Flek, A. Zbořil, Raška - K. Pospíšil, Holík, Dufek - Koblížek, Strömberg, Süss - Kratochvíl, Kollár, Zaťovič. Trenér: P. Martinec.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Hyka, Sedlák, Cienciala - Vondráček, Poulíček, A. Musil - Rohlík, Paulovič, Herčík. Trenéři: Král a Zadina.