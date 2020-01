Pardubice vyhrály nad Olomoucí a uspěly po pěti porážkách

Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v předehrávce 44. kola extraligy na svém ledě Olomouc 3:2 po samostatných nájezdech. Dvě branky včetně vítězného gólu dal Vladimír Svačina. Dynamo vyhrálo po pěti porážkách v řadě a přiblížilo se na bod třináctému Litvínovu, který má ale dva zápasy k dobru. Olomouc je na 11. místě s dvoubodovou ztrátou na postupovou desítku.

Olomouc před spoře zaplněnými tribunami začala lépe a velkou šanci zahodil Káňa. Jeho zaváhání pak v přesilovce napravil Nahodil, který se po pěkné kombinaci trefil z mezikruží. Někdejší pardubický útočník mohl vzápětí přidat druhý gól, ale po přečíslení mířil jen do Kantora. Dynamo se dostalo ke slovu až po delší době, ale hned z toho byla šance Machaly a v 16. minutě také vyrovnávací gól, který vstřelil po úniku po křídle Látal.

Vedení mohl Hanákům na startu druhé části vrátit Dujsík, ale Kantor se vyznamenal. Na druhé straně Lukáš vyrazil Tyborovu střelu jen nad sebe a kotouč ze vzduchu napálil do branky přijíždějící Svačina. Rozhodčí ještě situaci zkontroloval na videu. Olomouc mohla vzápětí vyrovnat, jenže osamocený Musil další přečíslení zakončil jen do vyjetého Kantora.

K remízovému stavu tak ve 33. minutě pomohla chyba v rozehrávce Dynama. Po dobrém napadání se k puku dostal Skladaný a pohotově ho poslal k tyči. Pardubice mohly i tak jít do kabin s náskokem. Blümelova schovaná střela ale letěla těsně vedle a Tybor v tísni nedokázal usměrnit kotouč do zcela opuštěné branky.

V podobné situaci si nevěděli rady ani olomoučtí hráči. V přesilovce minul puk dva metry od brankové čáry Knotek a poté Burian po kličce Kantorovi zazvonil jen na tyčku. Po slabé pardubické přesilovce se do šance dostal Nahodil a Kantor musel rychle sklapnout svoje betony. Při další početní výhodě Dynama měl vítězný gól na hokejce Kousal, ale Lukáš se stihl přesunout.

Zápas bez dalších větších šancí dospěl do prodloužení. Pardubice v něm měly k dispozici dohromady dvě a půl minuty přesilovky čtyři na tři, ale Lukáše pořádně neohrozily. Na řadu tak přišly nájezdy, které ukončil v šesté sérii Svačina střelou k tyči. Útočník Dynama stejným způsobem proměnil oba své pokusy.

Hlasy trenérů po utkání:

Michal Mikeska (Pardubice): "Bereme sice dva body, ale nejsme úplně spokojení. Doufali jsme, když jsme dali gól na 2:1, že přidáme další branky a rozhodneme, ale bohužel na nás leží deka. Je to dlouhodobá záležitost, snažíme se na tom pracovat. Se hrou nejsme spokojení, ale pracujeme dál. Naši hru hodně pozvedl Robert Kousal. Výkon prvního útoku byl dobrý, i když to tolik nevyjádřil gólově, ale podobně by se měli přidat i ostatní."

Jan Tomajko (Olomouc): "Chtěli jsme ze zápasu vytěžit více než bod. Bylo to vyrovnané utkání, my jsme měli příležitosti ve druhé třetině, Pardubice zase v závěru zápasu a v prodloužení měly ještě dvě přesilovky. Škoda těch nájezdů, ale máme alespoň bod."

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 16. M. Látal (Poulíček, J. Kolář), 31. Svačina (Tybor, R. Kousal), rozhodující sam. nájezd Svačina - 9. Nahodil (P. Musil, Dujsík), 33. Skladaný (Olesz, Vyrůbalík). Rozhodčí: Pešina, Horák - Kajínek, Rampír. Vyloučení: 2:5, navíc J. Knotek (Olomouc) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 4517.

Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, J. Mikuš, J. Kolář, Ivan, T. Voráček, Holland - Tybor, R. Kousal, Svačina - O. Machala, Harju, Paulovič - D. Kindl, Poulíček, M. Látal - Blümel, Matýs, Kusý. Trenér: Razým.

Olomouc: Lukáš - Valenta, Švrček, Dujsík, Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík - P. Musil, Nahodil, Klimek - Irgl, Strapáč, Burian - Olesz, J. Knotek, J. Káňa - Skladaný, Vodný, Laš. Trenéři: Moták a Tomajko.