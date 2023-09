Pardubice vyhrály 7:3 na ledě Vítkovic, Radil pomohl hattrickem

Ostrava - Hokejisté Pardubic vyhráli v 5. kole extraligy na ledě Vítkovic 7:3 a připsali si čtvrtý plný bodový zisk v sezoně. Hosté dosud bodovali ve všech utkáních. Domácí naopak neprožívají vydařený vstup do sezony, doma prohráli i třetí duel. Hattrickem se pod úspěch Východočechů podepsal Lukáš Radil, který si navíc připsal i asistenci. Pardubice jsou druhé, jen o skóre za vedoucí Spartou.

V brance Dynama se poprvé v sezoně objevil od začátku Klouček, první vážnější situaci ale musel řešit jeho protějšek Machovský. Střelu Hyky ale zlikvidoval. Kloučka prověřil po přečíslení Chlán, skóre se ale měnilo až v první přesilové hře. Sedlákův faul v útočném pásmu potrestal kapitán Vítkovic Lakatoš.

Východočeši sice úvodní početní výhodu nevyužili, tři sekundy po návratu vyloučeného Gewieseho na led ale srovnal Poulíček a připsal si čtvrtý gól v sezoně. O dvě minuty později hosté otočili stav, když se po Kousalově přihrávce a přečíslení dva na jednoho prosadil Radil. I on si připsal čtvrtou branku v ročníku.

Vítkovice ale přidaly a ještě v první třetiny vyrovnaly, v čase 19:29 se o to postaral Raskob, jehož střela se za brankovou čáru odrazila od brusle obránce Dvořáka. Ve 27. minutě se domácí dostali zpět do vedení, když svůj návrat do sestavy gólově oslavil Dej.

Dynamo ale poté opět dokázalo vývoj zápasu otočit ve svůj prospěch. Sedlák v polovině utkání ještě Machovského nepřekonal, o pár sekund později však kombinaci elitního útoku Pardubic zakončil přesně Cienciala. O dvě minuty později těžil z dobré poziční hry obránce Musila na útočné modré čáře Radil, jenž vrátil hostům vedení.

Domácí se mohli dostat do kontaktu v další přesilovce na přelomu druhé a třetí třetiny, místo vyrovnání ale sami inkasovali. Deset sekund před plánovaným návratem Zohorny se z brejku prosadil Mandát. Vítkovičtí v předešlém kole dokázali v závěru duelu v Třinci smazat dvougólové manko, tentokráte se jim ale nic podobného nepodařilo.

Naopak Pardubice ještě přidaly dvě branky. Nejprve se prosadil pohotovou tečí Vondráček, v 59. minutě uzavřel skóre Radil. Třiatřicetiletý útočník si připsal druhý hattrick v extraligové kariéře a s šesti góly je nejlepším střelcem soutěže. Dynamo vyhrálo na ostravském ledě potřetí za sebou.

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 3:7 (2:2, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 8. Lakatoš (Percy, Mueller), 20. Raskob (Percy, Kotala), 27. Dej (M. Přibyl, Mikuš) - 12. Poulíček (Bučko), 14. Radil (R. Kousal), 31. Cienciala (L. Sedlák, Hyka), 33. Radil (D. Musil), 41. Mandát, 55. Vondráček (D. Musil, Čerešňák), 59. Radil (R. Kousal, Čerešňák). Rozhodčí: Jeřábek, Cabák - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5126.

Sestavy:

Vítkovice: Machovský - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Zeleňák, Gewiese, J. Stehlík - Mueller, Krieger, J. Káňa - Lakatoš, Chlán, Fridrich - M. Kalus, Claireaux, Kotala - Krejsa, M. Přibyl, Dej. Trenér: Holaň.

Pardubice: Klouček - Čerešňák, D. Musil, Bučko, T. Dvořák, Hrádek, Vála, J. Kolář - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, Rákos, Mandát. Trenér: Varaďa.