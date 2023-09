Pardubice vstoupily do extraligy výhrou nad Litvínovem

Pardubice - Hokejisté favorizovaných Pardubic vstoupili do nového ročníku extraligy vítězstvím a v utkání 1. kola přehráli Litvínov 5:1. Východočeši vedli po dvou třetinách 2:1, definitivně rozhodli v posledním dějství. Dva góly Dynama vstřelil útočník Lukáš Radil, třemi kanadskými body zahájili sezonu Tomáš Zohorna (0+3) s Robertem Kousalem (1+2).

Hosté mohli skórovat už ve 3. minutě, ale střelu Kudrny zastavila tyčka pardubické branky. Střelecká převaha pak byla v úvodní třetině na straně Pardubic. Svou první přesilovku Dynamo ještě nevyužilo, ale zanedlouho se prosadil Radil z dorážky po střele Zohorny. Litvínovský gólman Tomek měl v této dvacetiminutovce 18 zásahů, inkasoval pouze jednou.

Druhý gól Východočeši vstřelili ve 22. minutě, kdy Kousal získal puk na polovině hřiště a po kombinaci se Zohornou prostřelil brankáře Tomka. Hosté se nevzdávali, hráli dvakrát v početní výhodě, střílel i britský útočník Kirk. Se závěrem druhé přesilovky Vervy se střelou z kruhu prosadil Koblasa a snížil na 1:2.

Ve třetí třetině následoval klíčový úder Pardubic, které během 87 vteřin vstřelily dva góly. Ve 45. minutě se nejprve podruhé v utkání trefil Radil, chvíli po něm pak na 4:1 zvýšil v úniku Sedlák. V utkání se gólově prosadil i třetí pardubický útok. Během kombinace v 54. minutě předložil Říčka puk před odkrytou brankou pro Poulíčka, který upravil na 5:1.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Pardubice): "Rozhodně to pro nás nebylo jednoduché. Litvínov velmi dobře forčekoval a bruslil, za stavu 2:1 jsme malinko znervózněli. Ve druhé třetině jsme měli jen tři střely, to nebylo z naší strany moc dobré. V některých situacích nás podržel Roman Will, přestáli jsme to s jednogólovým vedením. Ve třetí třetině přišly branky, které zápas zlomily na naši stranu. Potom jsme zápas zkušeně dohráli, jsme rádi za výkon a za fantastickou diváckou kulisu na prvním utkání."

Karel Mlejnek (Litvínov): "Předně gratuluji soupeři ke vstupu do sezony a k vítěznému zápasu. Nás v utkání zdobily celkem solidní speciální týmy. Bohužel jsme duel prohráli naší hrou na kotouči a ztrátami na modré čáře, po kterých jsme inkasovali tři branky."

1. kolo hokejové extraligy:

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Branka a nahrávky: 11. Radil (T. Zohorna, R. Kousal), 22. R. Kousal (T. Zohorna), 45. Radil (R. Kousal, T. Zohorna), 46. L. Sedlák (Košťálek, T. Dvořák), 54. Poulíček (Říčka, Paulovič) - 38. Koblasa (Abdul). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Ondráček, Hynek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 9459.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, Rákos, Mandát. Trenér: Varaďa.

Litvínov: M. Tomek - Zile, Demel, Jaks, Strejček, Baránek, Czuczman, D. Zeman - Koblasa, M. Sukeľ, A. Kudrna - O. Kaše, Kirk, Abdul - Hlava, Gut, Válek - Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.