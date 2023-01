Pardubice ve šlágru kola otočily stav ve Vítkovicích, výhru trefil Hyka

Ostrava - Souboj dvou nejlepších týmů extraligy skončil v 34. kole vítězstvím hokejistů Pardubic, kteří na ledě Vítkovic vyhráli 3:2 v prodloužení. Východočeši dokázali otočit stav z 0:2, vítězství a zvrat dokonal v 64. minutě Tomáš Hyka, který si připsal i asistenci u druhé branky. Dynamo tak ve vzájemných zápasech zdolalo Ostravany i potřetí v sezoně a v čele tabulky soupeři odskočilo na dva body.

Šlágr kola vyzněl v úvodní dvacetiminutovce zcela jasně. Vítkovice se dostaly rychle do vedení a Půček už v šesté minutě přetavil ideální Dejovu pobídku zblízka v první gól.

Domácí byli nadále o krok vpředu, byli živější, důslednější a aktivnější. Po Bukartsově manévru před brankou do prázdné klece doklepl v 15. minutě puk Krenželok a s hosty to klidně mohlo být ještě horší, ale další velkou šanci Půčka zmařil Will.

Druhá třetina už byla ze strany Východočechů o něčem jiném. Ještě přečkali úvodní možnost Fridricha, ale pak je nastartovala trefa Musila, jenž švihem od modré čáry ve 24. minutě zaznamenal svou první branku v sezoně.

Pardubice se pak výrazně zlepšily a přebraly otěže utkání do svých rukou. Vyústěním bylo vyrovnání Sedláka, který obdržel ideální přihrávku mezi kruhy a ve čtvrtém utkání po návratu z NHL zapsal bombou pod horní tyč svůj první extraligový gól vůbec.

Vítkovice mohly na přelomu druhého a třetího dějství opět posunout vedení na svou stranu během čtyřminutové přesilovky, ale i kanonýr Mueller se ve velké příležitosti zmýlil a přestřelil. Domácí ale v početní výhodě znovu získali půdu pod nohama a měli další šanci, kterou nevyužil Koch. Poslední minuty třetí části, která se nesla v nejopatrnějším duchu, patřily spíše hostům a po přečíslení mohl stav obrátit Cienciala, také však selhal.

Hned zkraje prodloužení měl vítěznou trefu na holi Grman, ale minul. A tak v 64. minutě prolétl po pravém křídle Hyka, natlačil se přes Muellera před Stezku, kterého pak překonal střelou mezi nohy.

HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 2:3 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 6. R. Půček (Dej), 15. L. Krenželok (Roberts Bukarts, Raskob) - 24. D. Musil, 36. L. Sedlák (Hyka, T. Dvořák), 64. Hyka (Košťálek, L. Sedlák). Rozhodčí: Hribik, Šír - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 7809.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Gewiese, Prčík - Mueller, Krieger, Berisha - Lakatoš, L. Krenželok, Roberts Bukarts - Bernovský, Chlán, Fridrich - Lednický, Dej, R. Půček. Trenér: Holaň.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála - Kousal, T. Zohorna, Říčka - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Vondráček, Poulíček, T. Zeman - Herčík, A. Musil, Štetka. Trenér: Král.