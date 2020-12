Pardubice v duelu nováčků zdolaly Brno a vyhrály po třech kolech

Praha - Fotbalisté Pardubic porazili v souboji nováčků v 11. kole první ligy Brno 2:1 a naplno bodovali po třech zápasech v nejvyšší soutěži. O výhře Východočechů v pražském Ďolíčku, kde kvůli nevyhovujícímu stadionu hrají domácí ligové zápasy, rozhodli během 52. až 54. minuty nejlepší střelci týmu Emil Tischler a David Huf. V první minutě nastavení snížil Ondřej Pachlopník. Zbrojovka nevyhrála čtvrté kolo po sobě.

V osmé minutě hostující záložník Pachlopník obral o míč Solila a z hranice vápna napálil břevno. Pardubice nejčastěji hrozily díky Tischlerovi. Rakouský rodák ale poprvé vystřelil jen slabě a další dva jeho pokusy skončily mimo. Po více než půlhodině brněnský gólman Floder vyrazil Ewertonovu ránu zpoza vápna a vzápětí pouze přihlížel Čelůstkově nepovedené střele z hranice šestnáctky.

Východočechům se výborně povedl vstup do druhého poločasu, v němž Brnu zasadili dva rychlé údery. V 52. minutě Huf po Tomlově přihrávce našel na zadní tyči Tischlera, který ve skluzu s pomocí odrazu od břevna otevřel skóre.

O 90 vteřin později Pardubice přidaly druhý zásah. Tischler přihrál na značku pokutového kopu a Ewerton elegantní patičkou posunul balon na zakončujícího Hufa, který se trefil ve čtvrtém kole po sobě. Čtvrtou brankou v ligovém ročníku dorovnal v čele nejlepších střelců mužstva Tischlera.

Zbrojovka zkorigovala stav v úvodní minutě nastavení. Hladík nastřelil tyčku, ale po zmatcích na málem vápně dostal míč do sítě Pachlopník. Další příležitost si však hosté nevypracovali.

Pardubice bodovaly v šestém z posledních sedmi kol. Jako domácí tým neprohrály v Ďolíčku ani šestý ligový zápas a získaly tam 14 z celkových 18 bodů v této sezoně. Východočeši se v neúplné tabulce posunuli na páté místo před Plzeň. Brno má stejně bodů jako poslední Opava.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "V první řadě musíme poděkovat klukům za výborný výkon, bojovnost. Z utkání jsme měli respekt, protože soupeře známe z druhé ligy, kde jsme s ním v minulé sezoně uhráli jenom bod. Jsme velice šťastní, že to dneska takhle dopadlo a že jsme se dostali na 18 bodů. Věděli jsme, že to bude tvrdé, bojovné utkání. Na začátku jsme měli trochu štěstí, soupeř nastřelil břevno. Potom jsme hru ovládli, měli jsme tam několik pěkných akcí, ale gól se nám nepodařilo vstřelit. První poločas byl víceméně vyrovnaný. Ve úvodu druhého poločasu jsme dali dva krásné góly, takže jsme se zklidnili. Hru jsme potom měli pod kontrolou. V závěru jsme si to trochu zkomplikovali. Hlavně, že jsme to dotáhli do vítězného konce."

Miloslav Machálek (trenér Brna): "Vcelku slušně jsme vstoupili do prvního poločasu. Měli jsme tam několik zajímavých situací, které jsme nedohráli do konce. Pak jsme vyklidili střed pole a hráli jsme hru, která domácím vyhovovala, mají velmi dobře poskládané presinkové bloky. Začali mít všechny odražené míče a dostali se do převahy. V prvním poločase byli domácí jednoznačně lepší. Udělali jsme nějaké změny. Vstoupili jsme aktivně do druhého poločasu. Problém je ten, že jsme udělali dvě nevynucené chyby. Bariš uklouzne a Šural nepokryje hráče na zadní tyčce, a pak jim Šural nachystá hřebík do rakve. Těžko se pak vracíte do utkání. Byli jsme potom aktivnější, vyšla nám střídání, Hladík s Růskem nám hru zvedli. Jenom jsme snížili a nestačili jsme vyrovnat. Domácí si za první poločas, v němž byli aktivnější, vítězství zasloužili."

FK Pardubice - Zbrojovka Brno 2:1 (0:0)

Branky: 52. Tischler, 54. Huf - 90.+1 Pachlopník. Rozhodčí: Pechanec - Mokrusch, Poživil. ŽK: Hlavatý, Cadu, Čelůstka - Sedlák, Bariš, Šural. Bez diváků.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Tischler, Hlavatý (75. Cadu), Solil (90. Hušek), Ewerton (82. Sláma) - Huf (75. Petráň). Trenér: Novotný.

Brno: Floder - Moravec (23. Bariš), Dreksa, Gajič, Šural - Vaněk (46. Růsek), Sedlák (46. Jambor), Pachlopník, Šumbera, Fousek (64. Hladík) - Přichystal (77. Čermák). Trenér: Machálek.