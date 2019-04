Praha - Baráž o účast v hokejové extralize dospěje v úterý do poloviny. Stále stoprocentní Pardubice budou v 6. kole usilovat o prodloužení vítězné série proti druhému Kladnu, které na Dynamo ztrácí šest bodů. Třetí Chomutov, jemuž schází na Rytíře už pět bodů, přivítá poslední České Budějovice.

Pardubičtí jsou naprosto odlišně působícím týmem v porovnání se základní částí extraligy. V neděli na jihu Čech přidali pátou tříbodovou výhru v řadě od začátku baráže, popáté nastříleli alespoň čtyři branky a mají oslnivé celkové skóre 25:5. V 5. kole deklasovali Rytíře na jejich ledě 5:0, situaci ale nechtějí podcenit.

"Dokud není konec, nesmíme se vidět nikde. Baráž je ošemetná soutěž, nesmíme ani vteřinu polevit. Až budeme zachránění, tak si můžeme oddychnout, ale zatím nic není hotové, takže musíme nadále pracovat na sto procent," zdůraznil útočník Rostislav Marosz.

Kladno po nepovedeném vstupu do baráže a nulovém bodovém zisku ze dvou utkání při skóre 0:7 může snížit manko na Dynamo a navázat na impozantní nedělní obrat z 0:3 na 4:3 proti Chomutovu. Díky úspěšné otočce mají Středočeši na Piráty slibný pětibodový náskok.

"Když se podíváme na tabulku, byl to strašně důležitý zápas, ale ještě je tam hrozně moc bodů. Zdaleka není konec. V žádném případě není rozhodnuto, jedeme dál," prohlásil útočník Tomáš Plekanec.

Nejde mu o to být první, kdo porazí Pardubice, zápas bere čistě jako šanci získat další body do tabulky. "Jedeme tam odehrát další zápas a pokusit se vyhrát. Jestli ukončíme nějakou jejich sérii, nebo ne, na to nekoukáme. Jak my, tak Pardubice nemůžeme polevit, bude to těžký zápas," předpověděl Plekanec.

Chomutovu půjde v úterý o hodně, případné zaváhání už může být prakticky rozhodující. "Samozřejmě jsme v těžké situaci, ale pořád je sedm zápasů do konce. Věřím, že sice ležíme v rakvi, ale že to víko ještě není přiklopené a že se popereme ze všech sil," uvedl asistent trenéra Jan Šťastný.

"Pozitivem je, že se nám vrací energie. Jsme v tomto ohledu tam, kde jsme potřebovali být," doplnil Šťastný s připomínkou nedávných střevních potíží Pirátů.

Ani poslední Motor s pouhými dvěma body na kontě z 15 možných ale nepovažuje své naděje za pohřbené. "Určitě nic nebalíme. Budeme se snažit vyhrát každý zápas, i když to nám teď moc nešlo. Věříme, že nám trochu pomůže i štěstí," uvedl pro klubový web obránce Karel Plášil.

"Musíme se odrážet od naší fyzické připravenosti, od naší aktivní hry, pořád napadat a snažit se mít soupeře pořád pod tlakem. Jsou to všechno kvalitní týmy, taky je ale musíme donutit udělat nějaké chyby. Hlavně musíme využít šance, které si vytváříme," nastínil Plášil, co především zlepšit ve hře Jihočechů.

Utkání v Chomutově začne v 17:30, na východě Čech se bude hrát od 18 hodin.

1. Pardubice 5 5 0 0 0 25:5 15 2. Kladno 5 3 0 0 2 10:13 9 3. Chomutov 5 1 0 1 3 10:21 4 4. České Budějovice 5 0 1 0 4 12:18 2

Úterý 9. dubna - 6. kolo:

17:30 Piráti Chomutov - ČEZ Motor České Budějovice (výsledek vzájemného zápasu: 4:5 po sam. nájezdech),

18:00 HC Dynamo Pardubice - Rytíři Kladno (5:0).