Pardubice - Hokejisté Pardubic porazili v předehrávce 15. kola extraligy Liberec 4:1 a slaví třetí vítězství v řadě. Bílí Tygři naopak po čtyřech utkáních poprvé ztratili body. Dynamo už od třetí minuty vedlo a náskok udrželo až do konce. Liberec dokázal v závěru jen snížit. Dvě branky vítězů vstřelil Petr Sýkora.

Pardubice s Libercem se potkaly znovu po 16 dnech. Ve druhém kole vyhrálo Dynamo na severu Čech 2:0. Podobný průběh měla také předehrávka 15. kola. Oba týmy chtěly prodloužit série výher. Zatímco Pardubice měly za sebou dvě vítězství za dva body, Liberec bodoval naplno v posledních čtyřech zápasech.

Lépe začalo Dynamo a hned v úvodu trefil Čáslava tyčku. Ve třetí minutě už se domácí radovali, když si Will srazil do branky Wishartovo nahození z úhlu. Od té chvíle převzal režii hry Liberec a postupně dostal Kacetla pod palbu. V jasné gólové šanci postupně na Kacetlovi ztroskotali Krenželok, Ordoš a Bulíř. Ránu Stříteského zastavila tyčka.

Tlak Bílých Tygrů zastavila přestávka a částečně také fauly. Dynamo si tak zahrálo takřka minutovou přesilovku pět na tři a pak čtyři minuty v kuse klasickou výhodu. Oboje bez větší šance. V ofenzivě to nešlo ani jednomu týmu, výjimkou byla na dlouho jen příležitost Sýkory. A právě pardubický střelec ve 37. minutě po přihrávce zpoza branky zvýšil na 2:0.

Liberec musel otevřít hru a dvě šance měl po přečísleních Treille, ale Will se tentokrát zaskvěl. Na druhé straně mohl v tlačenici před brankou snížit Lenc. Liberec o další čas v náporu přicházel kvůli vlastním faulům a jeden z nich Dynamo potrestalo, když výhodu čtyři na tři využil v 54. minutě dorážkou do prázdné branky Marosz.

Stejnou přesilovou hru ale za minutu a půl zužitkovali také Bílí Tygři a po Kvapilově střele z mezikruží bylo zase o co hrát. Na poslední minuty se hra přesunula před Kacetla. Jenže Liberec znovu doplatil na nedisciplinovanost. Při signalizované výhodě naskočil za Kacetla do hry Sýkora a ranou od modré čáry procedil do branky puk počtvrté.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Marek (Pardubice): "K zápasu jsme přistoupili s respektem, věděli jsme, že je Liberec rozjetý. Musím poděkovat celému týmu a zvlášť Ondrovi Kacetlovi, který odvedl fantastický výkon. Místy to vypadalo, že nás Liberec hodně zatlačil, ale hráči si dobře drželi prostor před brankou, kde pokryli přihrávky i dorážky. Také se nám zvýšila efektivita, nastříleli jsme čtyři góly, což je výborné a dotáhlo nás to k vítězství."

Filip Pešán (Liberec): "Vyjma začátku jsme odehráli velmi dobrý zápas z hlediska šancí, diktování tempa hry a dominance v utkání. Začali jsme se ale chovat extrémně nepokorně, hráli jsme 26 minut v oslabení a k tomu dostali dvě desítky. To je věc, která žádnému týmu na světě ještě nevyhrála zápas. Domácí díky trpělivosti a naší nepokoře zaslouženě vyhráli."

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Wishart (T. Svoboda, Cardwell), 37. P. Sýkora (Perret), 52. Marosz (Hrabal), 58. P. Sýkora (Rolinek, Kacetl) - 54. M. Kvapil (Bulíř). Rozhodčí: Mrkva, Šír - Tošenovjan, Ganger. Vyloučení: 10:13, navíc Šmíd, J. Jeník (oba Liberec) oba 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 7070.

Pardubice: Kacetl - Cardwell, Wishart, Holland, Hrabal, Miromanov, Čáslava - Vondráček, Bubela, Rolinek - S. Treille, Marosz, Kusý - P. Sýkora, Poulíček, Perret - Dušek, Venkrbec, T. Svoboda - Mandát. Trenéři: Holaň, P. Marek a Janecký.

Liberec: Will - Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd, Havlín, Ševc - L. Hudáček, P. Jelínek, Teplý - Lenc, Bulíř, M. Kvapil - Valský, Redenbach, Ordoš - J. Jeník, Lakatoš, Krenželok - od 35. navác M. Zachar. Trenéři: Pešán a Augusta.