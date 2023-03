Pardubice udolaly po obratu Olomouc 5:4 v prodloužení a jsou krok od semifinále

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice, 21. března 2023, Olomouc. Zleva Jan Švrček z Olomouce, Matěj Paulovič z Pardubic a čárový rozhodčí Miroslav Lhotský.

Olomouc - Hokejisté Pardubic zvítězili ve třetím duelu čtvrtfinále na ledě Olomouce 5:4 v prodloužení a v sérii vedou 3:0 na zápasy. Rozhodující gól vstřelil v 78. minutě útočník Tomáš Zohorna a dovršil tak obrat Východočechů, kteří po druhé třetině prohrávali 2:4. Dynamo, jemuž od 21. minuty chyběl do konce utkání vyloučený útočník Lukáš Sedlák, si tak ve středu může zajistit postup do semifinále. Čtvrtý zápas začne na Hané v 17 hodin.

Dnešnímu střetnutí předcházela minuta ticha za devítiletého olomouckého hokejistu Adama Koutného, který minulý víkend zemřel po autonehodě.

Hráči Dynama v úvodu postupně získali herní převahu a v osmé minutě otevřeli skóre. Z přečíslení dvou proti jednomu se prosadil Sedlák. Vyrovnat mohl v přesilovce Orsava, po Káňově pasu však hostující branku přestřelil. Olomouc udeřila až při hře v pěti na obou stranách - Willa nadvakrát překonal Bambula.

Rozehrávku Pardubic pak vystihl Knotek a trefil horní tyčku Willovy branky. V 17. minutě šli znovu do vedení Východočeši, když volné místo mezi rukou a tělem brankáře Lukáše našel Cienciala. Ještě do konce první třetiny ale bylo znovu srovnáno zásluhou pozorného Knotka, který na rozdíl od soupeřů nečekal na přerušení hry kvůli faulu.

Zkraje druhé třetiny dostal hostující Sedlák za zákrok na Orsavu trest ve hře za zásah do oblasti hlavy a krku. Dlouhou početní výhodu využil ve 22. minutě Navrátil, jenž po přihrávce Pláška zakončoval osamocený nad padajícího Willa. Dynamo vypadlo z rytmu a Olomouc v polovině zápasu navýšila vedení: Menšíkova střela příklepem se s přispěním pardubické teče zastavila až v síti.

Pátý gól domácích mohl po Musilově přiklepnutí přidat v přesilovce Kusko, zblízka ale nastřelil jen Willův beton. Na druhé straně se před Lukáše natlačil Zohorna, olomoucký brankář však kotouč z výstroje nepustil. Neuspěl ani Cienciala, Lukáš jeho ránu bez přípravy vykopl betonem.

Na začátku třetí části si do šance najel Orsava, Will jeho pokus ke vzdálenější tyči chytil do lapačky. Hosté zanedlouho snížili na rozdíl jediného gólu, když střela Adama Musila propadla Lukášovi za brankovou čáru. Ve 46. minutě Pardubičtí dotáhli i zabývající ztrátu, volný Košťálek si sjel k bráně a zápěstím se nemýlil.

V prodloužení Východočeši zablokovali Nahodilovu střelu zblízka. Lukáš pak zneškodnil pokus Hyky i možnost Davida Musila a Will si poradil se zakončením Bambuly. Pět minut před koncem dvacetiminutové nadstavby se uvolnil Radil, domácí brankář proti němu zakročil lapačkou. O vítězství Pardubic nakonec rozhodl v 78. minutě nenápadnou střelou z rohu útočného pásma Zohorna, Lukášovi dokonale zaclonil ve výhledu Vondráček.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "Na začátku třetí třetiny jsme velmi rychle dostali gól a Pardubice snížily na 3:4, pak jsme byli jako opaření a dostali jsme vyrovnávací branku. Třetí třetina byla z naší strany ustrašenější. Prodloužení jsme začali dobře, ale bohužel, nedá se nic dělat. Musíme bojovat. Ještě není konec série. Uděláme maximum pro to, abychom ji prodloužili."

Radim Rulík (Pardubice): "Viděli jsme zápas plný zvratů. Nezačali jsme špatně, v první třetině jsme dvakrát vedli. Ve druhé třetině jsme úplně vypadli z role. V momentě, kdy byl náš první centr vyloučen do konce zápasu, jsme museli překopat sestavu. Domácí nám odskočili. Ve třetí třetině ale soupeř neměl vyloženou šanci, nám pomohl kontaktní gól a potom se nám podařilo srovnat. V prodloužení jsme byli šťastnější."

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 4:5 v prodl. (2:2, 2:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Bambula (Klimek), 19. J. Knotek (Bambula, Ondrušek), 22. Navrátil (Plášek, P. Musil), 31. Menšík (Mareš) - 8. L. Sedlák (Cienciala), 17. Cienciala (Hyka, L. Sedlák), 41. A. Musil (Poulíček, Vála), 46. Košťálek (Cienciala), 78. T. Zohorna. Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3, navíc L. Sedlák (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

Sestavy:

Olomouc: Lukáš - Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Mareš, Řezníček, Švrček - Orsava, Nahodil, J. Káňa - Navrátil, J. Knotek, Bambula - P. Musil, Kusko, Plášek - Anděl, Menšík, Klimek. Trenér: J. Tomajko.

Pardubice: Will - Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Paulovič, Poulíček, Říčka - Vondráček, A. Musil, Mandát. Trenér: R. Rulík.