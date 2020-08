Pardubice touží vrátit se na opravený stadion jako prvoligový tým

Pardubice - Nováček z Pardubic se chce v následujících dvou sezonách udržet v první fotbalové lize, aby se v roce 2022 vrátil na zrekonstruovaný Letní stadion jako příslušník nejvyšší soutěže. Na tiskové konferenci to řekl majitel klubu a předseda představenstva Vladimír Pitter. Podle něho se rozpočet Východočechů po historickém postupu mezi elitu v porovnání s minulým ročníkem navýší zhruba o 20 milionů korun na 60 až 62 milionů.

V současnosti se koná výběrové řízení na stavební firmu, která Letní stadion zrenovuje. Na podzim by zastupitelstvo města mělo potvrdit záměr opravit jej. Prvoligovým podmínkám nevyhovuje ani stadion Pod Vinicí, na němž Pardubice dosud působily. Nadcházející sezonu proto odehrají na stadionu pražských Bohemians 1905.

"Jsme v klubu velcí optimisté. Samozřejmě si budeme přát ze sportovního hlediska, abychom se sem v roce 2022 nebo na přelomu 22/23 vraceli jako prvoligoví. Nechceme hrát jenom krátkou epizodu v první lize. Naším cílem bude udržet se tam a stát se stabilním členem nejvyšší soutěže. Nemá cenu vytyčovat si jiné cíle než udržení prvoligové příslušnosti. To je určitě velký výzva, náš cíl," prohlásil Pitter.

"Věřím, že jak vedení a realizační tým, tak hlavně hráči za tím půjdou a že to společně dokážeme. A opravdu dejme tomu dvě sezony někde v azylu přečkáme tak, abychom se mohli těšit na náš domácí stadion jako prvoligový tým," uvedl sedmačtyřicetiletý podnikatel. Nový ročník první ligy bude hrát 18 týmů, z nichž tři přímo sestoupí.

"Doufám, že v průběhu září vybereme dodavatele na rekonstrukci stávajícího fotbalového stánku a zároveň nejbližší zastupitelstvo dá zelenou tomu, abychom zahájili rekonstrukci tohoto stánku tak, aby fotbalisté měli odškrtnuto to nejdůležitější," řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO). Město rovněž zvažuje, že klubu finančně vypomůže s náklady kvůli tomu, že musí hrát v azylu.

V Pardubicích se nejvyšší soutěž naposledy hrála v roce 1969, současný klub ale vznikl spojením tří celků až v roce 2008. Postup do první ligy představuje zvýšení nákladů. "Celkový rozpočet je dneska vyšší o 20 milionů. Budeme se pohybovat někde kolem 60 až 62 milionů. Ještě bohužel tam přibývá nepříjemná položka a to je testování celého týmu na covid-19 každý týden," uvedl Pitter. Testování na koronavirus vyjde podle něj za celou sezonu zhruba na 2,1 milionu korun.

Do rozpočtu nezapočítal případné náklady za nové posily. "Říkáme si 'v klidu, nesmíme hlavně panikařit'. Víme, co se má obsadit za posty, trenér to deklaroval, ale musí to mít hlavu a patu, ne za každou cenu. Nechceme kusy," konstatoval bývalý majitel hokejové Slavie.

"Věřím, že ještě někdo přijde, ale musí to pro nás dávat smysl. Musí to být typologický hráč, který zapadne i do kabiny, protože na kabinu dáme. Pro nás je to víc aspektů dohromady, které se musí sejít," prohlásil Pitter. Pardubice mají zájem o Stanislava Klobásu z Jihlavy, který se v minulé sezoně stal nejlepším střelcem druhé ligy. Vysočina však za něj požaduje víc, než je vedení Východočechů ochotné zaplatit.

V Pardubicích jsou podle Pittera připraveni nepodléhat panice, pokud se v nováčkovském ročníku výsledkově nebude dařit na rozdíl od minulé sezony druhé ligy, kterou Východočeši ovládli. V sobotu Pardubice vypadly v 1. kole domácího poháru MOL Cupu s divizním Kolínem na penalty.

"Teď jsme vyhrávali v druhé lize, ale můžou přijít těžké chvíle. Nebudeme dělat laciná gesta, že když se nebude dařit, budeme řešit realizační tým. To jsme tady nedělali nikdy. Vždycky se budeme snažit řešit to koncepčně a samozřejmě jsme realisté. Budeme se snažit trenérům pomoci a případně kádr vhodně doplňovat," řekl Pitter.

Očekává, že pokud se Pardubice v první lize udrží, rozpočet se postupně zvýší. "Věřím, že s příchodem na nový stadion do Pardubic můžeme přilákat nové partnery, kteří můžou navýšit náš rozpočet," konstatoval Pitter.