Pardubice touží po nápravě mizérie z minulé sezony

Pardubice - V Dynamu Pardubice se po poslední velmi nepovedené sezoně odehrála řada změn a hokejový klub touží v novém ročníku extraligy zahájit vzestup. Na ledě k tomu mají pomoci zejména navrátilci Jan Kolář, Robert Kousal nebo Radoslav Tybor. Ekonomickou stabilitu pak má zajistit nový partner, jímž je stavební společnost Enteria. To vše 70 let poté, co pardubický klub poprvé postoupil mezi domácí hokejovou elitu.

Nadcházející extraligový ročník bude pro Dynamo velkou výzvou. V klubu se po záchraně vybojované v baráži kompletně obměnilo vedení a z velké části i hráčský kádr. "Všichni, ať už fanoušci nebo partneři, jsou v očekávání, jak se nám bude dařit. Proběhlo mnoho změn, ale vytvořili jsme maximální podmínky, abychom předchozí sezonu napravili a vrátili Dynamo na příčky, na které patří," uvedl na dnešní tiskové konferenci generální ředitel klubu Martin Sýkora.

Někdejší PR manažer opatovické elektrárny je jednou z nových tváří v organizaci. A mimo jiné dostal za úkol zajistit ekonomickou stabilitu klubu. K tomu má přispět nový obchodní partner, jehož název ponese i hokejová aréna. "Když jsme přemýšleli, jak značku zviditelnit, nabídla se možnost spojení s tradičním pardubickým hokejem. Je to značka, která v rámci České republiky něco znamená," poznamenal předseda představenstva holdingu Enteria Martin Havelka.

Na ledě by Dynamo měli táhnout zejména navrátilci. Nový manažer Jaromír Kverka v létě ulovil reprezentačního obránce Koláře i útočníka Kousala. Góly by měl obstarat Tybor, hodně se čeká také od Denise Kindla. Vrcholovou kariéru naopak ukončil střelec Petr Sýkora.

"Mužstvo prošlo velkou obměnou. Když jsem se díval, kolik hráčů z kádru odešlo, došel jsem k číslu 17. Nových lidí je dneska devět. Tým je prakticky z poloviny nový. Jsem rád, že se povedlo přivést zpět kluky z regionu," shrnul letní proměnu kádru Kverka. Další změny prozatím neplánuje.

Trenér Ladislav Lubina, který v klubu po úspěšné baráži zůstal, tak půjde do nové sezony s největší pravděpodobností se stávajícím kádrem. Ten naposled doplnil obránce Sébastien Piché, který uspěl na zkoušce. "V Berlíně nenastoupil kvůli viróze z jídla. Museli jsme tedy udělat rozhodnutí i bez tohoto testu," uvedl Lubina.

Dynamo nemá pro novou sezonu příliš vysoké cíle, chce se hlavně vyhnout sestupovým starostem a pomalu stoupat vzhůru. Reálnou metou by mělo být play off. "Důležité je dobře vstoupit do sezony a udělat body, abychom byli v klidu. Musíme vyhrávat, aby nevznikala nějaká panika, že ztrácíme. Tomu se chceme vyvarovat. Přeji si, aby tahle sezona byla hlavně v klidu," prohlásil kapitán Tomáš Rolinek.

V nové sezoně bude klub podle slov ředitele Sýkory hospodařit s rozpočtem vyšším než 100 milionů korun. V roce 2020 také uplyne 70 let od postupu pardubického hokejového klubu do nejvyšší soutěže. Od té chvíle z ní nikdy nespadl. Dynamo se bude milníku během sezony marketingově věnovat, číslo 70 se vedle jiného objeví i na dresech.